Rescatan a un varón y a sus dos perros tras quedar atrapados en una alberca en Fuensalida (Toledo)

Rescate a un varón y a sus dos perros en una alberca en Fuensalida - GUARDIA CIVIL

TOLEDO 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Toledo han rescatado a un varón y a sus dos perros tras quedar atrapados en una alberca en el paraje 'Las Golondrinas', en el término municipal de Fuensalida.

El suceso ocurrió mientras los agentes se encontraban realizando un punto de verificación de alcohol y drogas, cuando fueron requeridos de forma urgente por un varón que alertó de que su hijo había caído al interior de una alberca y no podía salir por sus propios medios, corriendo el riesgo de ahogarse.

Ante la gravedad de la situación, se organizó de inmediato un dispositivo para localizar y auxiliar a esta persona, ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

Tras una batida por las inmediaciones, localizaron una alberca en el paraje conocido como 'Las Golondrinas', hallando en su interior a un varón con claros signos de agotamiento, acompañado de sus dos perros.

Los guardias civiles actuaron con inmediatez e iniciativa, aproximándose todo lo posible a la charca hasta conseguir alcanzar la correa de uno de los perros, procediendo a tirar de él para sacarlo del agua, siguiendo el mismo procedimiento con el segundo animal.

Dado que la distancia dificultaba una extracción segura del varón, se solicitó la colaboración de una persona que se encontraba en las inmediaciones, quien facilitó la correa de su mascota.

SISTEMA IMPROVISADO DE TRACCIÓN

De esta manera, lograron confeccionar un sistema improvisado de tracción mediante la unión de varias correas, formando una cuerda artesanal y para proceder al rescate.

Una vez fuera de peligro, los agentes comprobaron que esta persona se encontraba consciente, orientado y sin lesiones de gravedad.

La actuación permitió que tanto él como los animales resultaran ilesos.