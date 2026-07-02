Rescatan a una veintena de animales en pésimas condiciones y confiscan mil plantas de marihuana en Malagón

Uno de los perros rescatados en la finca intervenida por la Policía Nacional. - CNP

CIUDAD REAL, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han desmantelado una finca situada en la localidad de Malagón (Ciudad Real) en la que, además de 1.000 plantas de marihuana en distintas fases de crecimiento y secado, se han hallado decenas de animales en pésimas condiciones higiénico-sanitarias.

Han sido rescatados 14 perros, tres terneros, tres ejemplares de una especie similar al canguro denominada walabí y dos corzos, que convivían con los cadáveres --algunos de ellos en avanzado estado de putrefacción-- de un ternero, tres corzos, dos perros y cientos de pollos con los que alimentaban a los perros.

En nota de prensa, la Policía informa que la investigación policial comenzó tras recibir diversas informaciones que apuntaban a la existencia de un posible cultivo de cannabis de dimensiones considerables en la localidad de Malagón.

Las primeras comprobaciones lograron ubicar con exactitud la parcela y se pudo comprobar que albergaba varias plantaciones activas en superficie y varias construcciones que posiblemente ocultasen cultivos de interior.

Con todos estos datos, y previa autorización judicial, la Policía Nacional estableció un operativo para realizar un registro en la finca el día 30 de junio.

Al acceder, los agentes se encontraron con un panorama insólito al hallar a decenas de animales que se encontraban en lamentables condiciones higiénico-sanitarias entre ellos tres walabíes y dos corzos que compartían la zona de jardín que usaban los detenidos y sus hijos menores de edad, así como tres terneros y catorce perros (11 galgos y 3 teckels) que estaban encerrados en una zona anexa.

LOS PERROS SE ALIMENTABAN CON POLLOS MUERTOS

Los animales no contaban con documentación legal alguna y se veían obligados a convivir con los cadáveres --algunos de ellos en un avanzado estado de putrefacción-- de un ternero, dos corzos, dos perros y cientos de pollos muertos con los que alimentaban a los perros.

Al comprobar el estado en el que se encontraban, se dio aviso a los servicios veterinarios de la Diputación de Ciudad Real, quienes realizaron una valoración de las instalaciones y del estado de cada uno de los animales, proporcionándoles una primera asistencia a aquellos que lo necesitaron.

Así mismo, la Consejería de Desarrollo gestionó la acogida inmediata para los animales: los 14 perros se trasladaron a la protectora de animales de Malagón, los corzos a la granja cinegética de Almodóvar del Campo y los walabíes al parque zoológico y botánico 'Koki' de Toledo.

CERCA DE 1.000 PLANTAS DISTRIBUIDAS EN SEIS CULTIVOS

En la parcela se hallaron también varias construcciones dedicadas al cultivo de marihuana: cuatro en el exterior, dos estancias para cultivo de interior y una construcción subterránea de 200 metros cuadrados que en ese momento se encontraba inactiva porque había sufrido una inundación.

Todas ellas recibían el suministro eléctrico necesario para su funcionamiento de varios enganches ilegales trifásicos, ocasionando un fraude estimado en 10.000 euros durante el último año.

Los detenidos controlaban todo el proceso de producción de la droga desde la siembra hasta el procesamiento final, por lo que disponían de semilleros y cultivos en diferentes fases de crecimiento, así como de un secadero y una peladora de cogollos.

En total, se han intervenido 841 plantas cuyo peso aproximado es de 50 kilogramos, además de 150 plantas secas, 6.640 euros en efectivo, una carabina de aire comprimido modificada para usar munición del calibre 0.36 y una pistola detonadora.

A los dos detenidos se les imputa la comisión de cinco delitos: contra la salud pública, defraudación de fluido eléctrico, tenencia ilícita de armas, delito contra la flora y la fauna, así como un delito de maltrato animal.