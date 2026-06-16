La Reserva de la Biosfera, eje vertebrador de los GDR como fuente de riqueza para los pequeños municipios

1096514.1.260.149.20260616090043 Laguna de Manjavacas en Mota del Cuervo - EUROPA PRESS

TOLEDO 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Reserva de la Biosfera de la Mancha Húmeda es el eje vertebrador de los siete Grupos de Desarrollo Rural (GDR) vinculados directamente a este ecosistema, que representa para todos sus municipios fuente de riqueza.

En entrevista con Europa Press, el presidente de Alto Guadiana Mancha, Pedro Antonio Palomo, ha afirmado desde las Lagunas de Ruidera, que, junto a las Tablas de Daimiel, ambos enclaves "forman parte de la riqueza que tiene el territorio", algo que se debe aprovechar y "sacar el mayor partido".

Por su parte, el presidente de Tierras de Dulcinea, Jaime Santos, quiere que se reconozca el esfuerzo de todas aquellas personas y empresas que ofrecen sus productos "siempre respetando esa biodiversidad" de la zona.

En la misma línea, el presidente de Sierra de Alcaraz y Campo de Montiel (Sacam), Gregorio Moreno, ha señalado que lo que se busca es favorecer un desarrollo equilibrado del territorio, conservando fundamentalmente los valores naturales, principalmente a través del agua, todo ello apoyado en la educación ambiental y en la investigación, que actúan de "soporte básico".

NUEVAS GENERACIONES COMO ALTAVOZ

Estas agrupaciones de municipios defienden que son la nuevas generaciones el mejor altavoz para ensalzar el potencial de la Reserva de la Biosfera, que además supone una herramienta muy potente para luchar contra la despoblación.

Un argumento que defiende la presidenta de Asociación Comarcal Don Quijote de La Mancha, María del Carmen Portillo, señalando que es importante que los niños sepan "qué es la Reserva de la Biosfera, los animales que hay, por qué es importante conocerla, por qué es importante cuidarla, qué repercusión tiene el proteger este tipo de hábitat".

En el mismo sentido, la presidenta de ADI El Záncara, Delfina Carrasco, ha defendido que si se quiere crear sentimiento de comarca, "el futuro de los pueblos está en los jóvenes". "Tienes que dar a conocer esa comarca porque ellos, si la conocen, la van a querer, y no solo la van a querer, sino que van a querer que la gente la conozca".

IMPORTANCIA DE FONDOS EUROPEOS

Además, los fondos europeos son pieza imprescindible para el día a día de los pueblos, un papel que reivindica la presidenta de Mancha Norte, Almudena Moya, asegurando que los más de 15 millones de ayudas públicas provenientes de fondos Leader que han recibido han servido para movilizar una cantidad cercana a los 33 millones de euros, por lo que cada euro público invertido en la comarca se ha multiplicado aproximadamente por dos.

Además, en este aspecto también recala el presidente de la Asociación de Desarrollo del Campo de Montiel y Campo de Calatrava Tierras de Libertad, Miguel Damián Ballesteros, para quien los fondos europeos son "vitales" para grupos como el suyo, que engloba las zonas más despobladas. "Sin ellos, no existiríamos".

El turismo, la formación o la importancia del sector agroalimentario están presentes en todos los proyectos que estos siete Grupos de Desarrollo Rural, que abogan por poner el foco en sus pueblos como motor de desarrollo económico.