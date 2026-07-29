Las reservas de Entrepeñas y Buendía, al 57,05% de su capacidad tras caer 23,27 hectómetros y acumular 1.436,75

Archivo - Embalses de Entrepeñas y Buendía - ASOCIACIÓN MUNICIPIOS RIBEREÑOS - Archivo

GUADALAJARA, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los embalses de la cabecera del Tajo, Entrepeñas y Buendía, han bajado su nivel esta semana en 23,27 hectómetros cúbicos y almacenan actualmente un total de 1.436,75, lo que supone el 57,05 por ciento de su capacidad --que asciende a 2.518 hectómetros--, según los datos aportados por la Confederación Hidrográfica del Tajo y recogidos por Europa Press en la semana del 6 al 13 de julio.

El embalse de Entrepeñas ha perdido 5,61 hectómetros, acumulando un total de 539,31 de su máximo de 813; mientras que el de Buendía ha descendido 17,66 y acumula 897,44 de su máximo de 1.705 hectómetros.

Del resto, han aumentado sus reservas el de Almoguera, que suma 0,45 hasta los llegar a 6,2 de los 7 hectómetros de capacidad máxima.

Por su parte, el de Bolarque baja 1,51 hectómetros y acumula 25,5, de su capacidad máxima de 31; el de Alcorlo pierde 3,38 hectómetros, quedándose con 122,47 de su capacidad máxima de 180; el de El Atance cae 0,13 hectómetros y se quedan en 18,8, de los 35 que puede albergar y Beleña baja 1,52 hectómetros y se sitúa con 34,91 de los 53 de su máxima capacidad.

También baja el de Pálmaces 0,25 hectómetros hasta los 21,2, cuando cuenta con un máximo de 31; el de La Tajera, que desciende en 0,83 hectómetros y se queda con 40,09 de un total de 59; y el de El Vado que cae en 1,42 hectómetros, hasta los 28,52, de los 56 que suma su capacidad total.

Finalmente, las reservas del embalse de Molino de Chincha, en la provincia de Cuenca, restan 0,05 hectómetros esta semana y almacena 5,97 hectómetros, con una capacidad máxima de 6.