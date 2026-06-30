Las reservas de Entrepeñas y Buendía, al 60,44% de su capacidad tras caer 19,34 hectómetros y acumular 1.522,11

Archivo - EMBALSE DE ENTREPEÑAS, AGUA, SEQUÍA, EMBALSES, BUENDÍA - EUROPA PRESS - Archivo

GUADALAJARA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los embalses de la cabecera del Tajo, Entrepeñas y Buendía, han bajado su nivel esta semana en 19,34 hectómetros cúbicos y almacenan actualmente un total de 1.522,11, lo que supone el 60,44 por ciento de su capacidad --que asciende a 2.518 hectómetros--, según los datos aportados por la Confederación Hidrográfica del Tajo y recogidos por Europa Press.

El embalse de Entrepeñas ha perdido 7,33 hectómetros, acumulando un total de 561,72 de su máximo de 813; mientras que el de Buendía ha descendido 12,01 y acumula 960,39 de su máximo de 1.705 hectómetros.

Del resto, tan solo ha aumentado sus reservas el de Almoguera, que suma 0,05 hasta los llegar a 5,7, de los 7 hectómetros de capacidad máxima.

Mientras, Bolarque cae 0,37 hectómetros y acumula 25,45, de su capacidad máxima de 31; y Beleña baja 1,33 hectómetros y se sitúa con 40,62 de los 53 de su máxima capacidad.

Por su parte, el de Alcorlo pierde 2,18 hectómetros, quedándose con 133,8 de su capacidad máxima de 180; el de El Atance baja 0,35 hectómetros y se queda con 19,20, de los 35 que puede albergar.

También baja el de La Tajera, que desciende en 0,62 hectómetros y se queda con 42,9 de un total de 59; y el de El Vado que cae en 1,41 hectómetros, hasta los 34,27, de los 56 que suma su capacidad total.

Finalmente, las reservas del embalse de Molino de Chincha, en la provincia de Cuenca, se contrae en 0,39 hectómetros esta semana y almacena 5,49 hectómetros, con una capacidad máxima de 6.