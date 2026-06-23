Las reservas de Entrepeñas y Buendía, al 61,21% de su capacidad tras caer 20,72 hectómetros y acumular 1.541,45

Archivo - El embalse de Entrepeñas perdió 11,91 hectómetros, mientras el de Buendía descendió en 8,81. - MUNICIPIOS RIBEREÑOS - Archivo

GUADALAJARA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los embalses de la cabecera del Tajo, Entrepeñas y Buendía, han bajado su nivel esta semana en 20,72 hectómetros cúbicos y almacenan actualmente un total de 1.541,45, lo que supone el 61,21 por ciento de su capacidad --que asciende a 2.518 hectómetros--, según los datos aportados por la Confederación Hidrográfica del Tajo y recogidos por Europa Press.

El embalse de Entrepeñas ha perdido 11,91 hectómetros, acumulando un total de 569,05 de su máximo de 813; mientras que el de Buendía ha descendido 8,81 y acumula 972,4 de su máximo de 1.705 hectómetros.

Del resto, tan solo ha aumentado sus reservas el de Bolarque, que suma 0,74 hectómetros y acumula 25,82, de su capacidad máxima de 31; Por contra, el de Beleña baja 0,99 hectómetros y se sitúa con 41,95 de los 53 de su máxima capacidad.

Por su parte, el de Alcorlo pierde 2,2 hectómetros, quedándose con 135,98 de su capacidad máxima de 180; el de Almoguera pierde 0,07 hectómetros hasta los 5,65 de los 7 hectómetros de capacidad máxima; y el de El Atance baja 0,25 hectómetros y se queda con 19,55, de los 35 que puede albergar.

También baja el de La Tajera, que desciende en 0,42 hectómetros y se queda con 43,52 de un total de 59; y el de El Vado que cae en 1,19 hectómetros, hasta los 35,68, de los 56 que suma su capacidad total.

Finalmente, las reservas del embalse de Molino de Chincha, en la provincia de Cuenca, aumenta en 0,11 hectómetros esta semana y almacena 5,87 hectómetros, con una capacidad máxima de 6.