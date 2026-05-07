Las reservas en Entrepeñas y Buendía bajan 7,57 hectómetros se quedan en 1.642,11, el 65,21% de su capacidad

Archivo - Embalse de Entrepeñas. - RAFAEL MARTÍN SOLANO/EUROPA PRESS - Archivo

GUADALAJARA 7 May. (EUROPA PRESS) -

Los embalses de la cabecera del Tajo, Entrepeñas y Buendía, han bajado su nivel esta semana en 7,57 hectómetros cúbicos y almacenan actualmente un total de 1.642,11 lo que supone el 65,21 por ciento de su capacidad --que asciende a 2.518 hectómetros--, según los datos aportados por la Confederación Hidrográfica del Tajo y recogidos por Europa Press.

La variación corresponde en su totalidad al embalse de Entrepeñas, que ha perdido 7,57 hectómetro, acumulando un total de 627,87 de su máximo de 813; mientras que el de Buendía ha permanecido inalterado y mantiene 1.014,24 de su máximo de 1.705 hectómetros.

Del resto de embalses de la provincia de Guadalajara, tan solo dos han aumentado: el de Pálmaces, que gana 0,75 y acumula 21,07, de su máximo total de 31, y el de El Atance gana 0,25 hectómetros y se queda con 20,17 de los 35 que puede albergar.

Del resto, todos han descendido. Así, el de Almoguera pierde 0,05 hectómetros hasta los 5,92 de los 7 hectómetros de capacidad máxima; el de Bolarque pierde 3,04 hectómetros hasta los 24,35 de su capacidad máxima de 31, y en el caso del embalse de Alcorlo pierde 0,63, quedándose con 147,63 hectómetros de su capacidad máxima de 180.

El de Beleña baja en 0,20 hectómetros y se sitúa con 39,47 de los 53 de su máxima capacidad; el de La Tajera decrece 0,06 hectómetros y se queda con 45,48 de un total de 59, y el de El Vado cae en 1,52 hectómetros hasta los 39,97, de los 56 que suma su capacidad total.

Finalmente, el embalse de Molino de Chincha, en la provincia de Cuenca, gana 0,32 hectómetros esta semana y almacena 6,02 hectómetros, sobre el límite de su capacidad nominal máxima de 6.