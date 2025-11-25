Las reservas de Entrepeñas y Buendía caen 10,43 hectómetros y acumulan 1.299,32, el 51,6% de su capacidad

GUADALAJARA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los embalses de la cabecera del Tajo, Entrepeñas y Buendía, han bajado su nivel esta semana en 10,43 hectómetros cúbicos y almacenan actualmente un total de 1.299,32, lo que supone el 51,6 por ciento de su capacidad --que asciende a 2.518 hectómetros--, según los datos aportados por la Confederación Hidrográfica del Tajo y recogidos por Europa Press.

Así, el embalse de Entrepeñas ha descendido en 5,82 hectómetros, acumulando un total de 531,71 de su máximo de 813; mientras que el de Buendía ha caído en 4,61 hasta situarse en los 767,61 de su máximo de 1.705 hectómetros.

Del resto de embalses de la provincia de Guadalajara, tres han aumentado y el resto han disminuido sus reservas. Así, el de Beleña gana 0,38 hectómetros y se queda con 22,87 hectómetros, de los 53 de su máxima capacidad; el de Pálmaces ha subido en 0,07, hasta los 16,34, de su máximo total, que está en 31; y el de El Vado aumenta esta semana en 0,05 hectómetros hasta los 16,92, de los 56 que suma su capacidad total.

Por contra, el de Bolarque desciende 0,14 hectómetros esta semana y se queda con 25,73 de los 31 que puede llegar a almacenar; el embalse de El Atance cae 0,05 hectómetros y se queda con 26,46 de los 35 que puede albergar; y Alcorlo pierde 0,33, y se queda con 125,18 de los 180 que puede embalsar.

De igual modo, el de Almoguera disminuyó en 0,11 hectómetros y se queda con 6,13 hectómetros de los de los 7 que puede almacenar; y el de La Tajera desciende 0,12 hectómetros y se queda con 38,13 hectómetros de un total de 59;

Finalmente, el embalse de Molino de Chincha, en la provincia de Cuenca, baja 0,26 hectómetros esta semana y almacena 4,74 hectómetros, por debajo de su capacidad máxima de 6.