Las reservas de Entrepeñas y Buendía caen 11,7 hectómetros y acumulan 1.251,85, el 49,7% de su capacidad

Archivo - EMBALSE DE ENTREPEÑAS, AGUA, SEQUÍA, EMBALSES, BUENDÍA - EUROPA PRESS - Archivo

GUADALAJARA 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los embalses de la cabecera del Tajo, Entrepeñas y Buendía, han bajado su nivel esta semana en 11,7 hectómetros cúbicos y almacenan actualmente un total de 1.251,85, lo que supone el 49,7 por ciento de su capacidad --que asciende a 2.518 hectómetros--, según los datos aportados por la Confederación Hidrográfica del Tajo y recogidos por Europa Press.

Así, el embalse de Entrepeñas ha descendido en 8,03 hectómetros, acumulando un total de 498,85 de su máximo de 813; mientras que el de Buendía ha caído en 3,63 hasta situarse en los 753 de su máximo de 1.705 hectómetros.

Del resto de embalses de la provincia de Guadalajara, dos han disminuido sus reservas y el resto las han aumentado. El de El Atance cae 0,02 hectómetros y se queda con 26 de los 35 que puede albergar y el de La Tajera desciende 0,03 hectómetros y se queda con 37,89 hectómetros de un total de 59.

Por el contrario, el de Alcorlo gana 0,19, y se queda con 124,47 de los 180 que puede embalsar; el de Almoguera sube en 0,12 hectómetros y se queda con 6,18 hectómetros de los de los 7 que puede almacenar; el de Beleña gana 1,14 hectómetros y se queda con 27,10 hectómetros, de los 53 de su máxima capacidad; el de Bolarque ascendió 0,88 hectómetros y se queda con 26,01 de los 31 que puede llegar a almacenar.

Asimismo, el de Pálmaces ha subido en 0,23, hasta los 16,72, de su máximo total, que está en 31; y el de El Vado aumenta en 2,49 hectómetros hasta los 23,50, de los 56 que suma su capacidad total.

Finalmente, el embalse de Molino de Chincha, en la provincia de Cuenca, sube 0,04 hectómetros esta semana y almacena 5,13 hectómetros, por debajo de su capacidad máxima de 6.