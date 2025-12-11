Las reservas de Entrepeñas y Buendía caen 12,11 hectómetros y acumulan 1.275,05, el 50,63% de su capacidad

Archivo - ENTREPEÑAS Y BUENDIA - EUROPA PRESS - Archivo

GUADALAJARA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los embalses de la cabecera del Tajo, Entrepeñas y Buendía, han bajado su nivel esta semana en 12,11 hectómetros cúbicos y almacenan actualmente un total de 1.275,05, lo que supone el 50,63 por ciento de su capacidad --que asciende a 2.518 hectómetros--, según los datos aportados por la Confederación Hidrográfica del Tajo y recogidos por Europa Press.

Así, el embalse de Entrepeñas ha descendido en 8,45 hectómetros, acumulando un total de 513,23 de su máximo de 813; mientras que el de Buendía ha caído en 3,66 hasta situarse en los 759,82 de su máximo de 1.705 hectómetros.

Del resto de embalses de la provincia de Guadalajara, tres han aumentado y el resto han disminuido sus reservas. Así, el de Beleña gana 0,99 hectómetros y se queda con 24,83 hectómetros, de los 53 de su máxima capacidad; el de Pálmaces ha subido en 0,06, hasta los 16,43, de su máximo total, que está en 31; y el de El Vado aumenta esta semana en 1,45 hectómetros hasta los 19,14, de los 56 que suma su capacidad total.

Por el contrario, el de Alcorlo pierde 0,33, y se queda con 124,52 de los 180 que puede embalsar; el de Almoguera baja en 0,18 hectómetros y se queda con 6,15 hectómetros de los de los 7 que puede almacenar; y el de El Atance cae 0,12 hectómetros y se queda con 26,22 de los 35 que puede albergar.

El de Bolarque perdió 1,53 hectómetros esta semana y se queda con 24,76 de los 31 que puede llegar a almacenar y el de La Tajera desciende 0,03 hectómetros y se queda con 38,04 hectómetros de un total de 59.

Finalmente, el embalse de Molino de Chincha, en la provincia de Cuenca, sube 0,10 hectómetros esta semana y almacena 5,17 hectómetros, por debajo de su capacidad máxima de 6.