Las reservas de Entrepeñas y Buendía caen 1,89 hectómetros y acumulan 1.220,94 el 48,48% de su capacidad

GUADALAJARA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los embalses de la cabecera del Tajo, Entrepeñas y Buendía, han bajado su nivel esta semana en 1,89 hectómetros cúbicos y almacenan actualmente un total de 1.220,94, lo que supone el 48,48 por ciento de su capacidad --que asciende a 2.518 hectómetros--, según los datos aportados por la Confederación Hidrográfica del Tajo y recogidos por Europa Press.

Así, el embalse de Entrepeñas ha descendido en 2,34 hectómetros, acumulando un total de 475,53 de su máximo de 813; mientras que el de Buendía ha subido en 0,45 hasta situarse en los 745,41 de su máximo de 1.705 hectómetros.

Del resto de embalses de la provincia de Guadalajara, cinco han aumentado sus reservas, y tres las han disminuido.

Así, el embalse de Almoguera sube 0,26 hectómetros hasta los 6,13 de su capacidad máxima de siete; el de Beleña gana 0,28 hectómetros y se queda con 28,65 de los 53 de su máxima capacidad; y el de Bolarque aumenta en 0,74 hectómetros esta semana hasta los 25,40 de su capacidad máxima de 31.

El de Pálmaces ha subido en 0,17, hasta los 17,28, de su máximo total; y el de El Vado aumenta en 1,22 hectómetros hasta los 29,36, de los 56 que suma su capacidad total.

De su lado, el embalse de Alcorco baja 0,05 hectómetros y se queda con 123,96 de su capacidad máxima de 180; el de El Atance cae 0,12 hectómetros y se queda con 25,56 de los 35 que puede albergar; y el de La Tajera desciende 0,09 hectómetros y se queda con 37,47 de un total de 59.

Finalmente, el embalse de Molino de Chincha, en la provincia de Cuenca, desciende en 0,16 hectómetros esta semana y almacena 4,85 hectómetros, por debajo de su capacidad máxima de 6.