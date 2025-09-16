Las reservas de Entrepeñas y Buendía caen 5,28 hectómetros y acumulan 1.396,65, el 55,46% de su capacidad

GUADALAJARA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los embalses de la cabecera del Tajo, Entrepeñas y Buendía, han bajado su nivel esta semana en 5,28 hectómetros cúbicos y almacenan actualmente un total de 1.396,65, lo que supone el 55,46 por ciento de su capacidad --que asciende a 2.518 hectómetros--, según los datos aportados por la Confederación Hidrográfica del Tajo y recogidos por Europa Press.

Así, el embalse de Entrepeñas ha descendido en 2,41 hectómetros, acumulando un total de 586,84 de su máximo de 813; mientras que el de Buendía ha caído en 2,87 hasta llegar a los 809,81 de su máximo de 1.705 hectómetros.

Del resto de embalses de la provincia de Guadalajara, dos han aumentado sus reservas y el resto las han disminuido. Así, el de Bolarque sube 0,42 hectómetros esta semana y se queda con 26,2 de los siete que puede llegar a almacenar; y el de Almoguera asciende 0,09 hectómetros y se queda con 5,97 hectómetros de los de los 31 que puede almacenar.

Mientras, el embalse de El Atance cae 0,32 hectómetros y se queda con 27,85 de los 35 que puede albergar; Alcorlo pierde 1,77, y se queda con 132,62 de los 180 que puede embalsar.

De igual modo, el de Beleña pierde 1,23 hectómetros y se queda con 30,29 hectómetros, de los 53 de su máxima capacidad; el de La Tajera desciende 0,85 hectómetros y se queda con 42,93 hectómetros de un total de 59; el de Pálmaces ha bajado en 1,17, hasta los 16,8, de su máximo total, que está en 31; y el de El Vado disminuye esta semana en 1,9 hectómetros hasta los 26,26, de los 56 que suma su capacidad total.

Finalmente, el embalse de Molino de Chincha, en la provincia de Cuenca, gana 0,05 hectómetros esta semana y almacena 5,99 hectómetros, por debajo de su capacidad máxima de 6.