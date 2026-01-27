Las reservas de Entrepeñas y Buendía suben 2,4 hectómetros y acumulan 1.223,3, al 48,58% de su capacidad

Archivo - Vista general del embalse de Bolarque, a 20 de agosto, en Guadalajara, Castilla La-Mancha, (España). Este entorno natural turístico en el embalse de Bolarque, donde bañarse y practicar deportes acuáticos como el Kayak, se conoce popularmente com - Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

GUADALAJARA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los embalses de la cabecera del Tajo, Entrepeñas y Buendía, han subido su nivel esta semana en 2,4 hectómetros cúbicos y almacenan actualmente un total de 1.223,3, lo que supone el 48,58 por ciento de su capacidad --que asciende a 2.518 hectómetros--, según los datos aportados por la Confederación Hidrográfica del Tajo y recogidos por Europa Press.

Así, el embalse de Entrepeñas ha descendido en 0,23 hectómetros, acumulando un total de 475,76 de su máximo de 813; mientras que el de Buendía ha subido en 2,17 hasta situarse en los 747,58 de su máximo de 1.705 hectómetros.

Del resto de embalses de la provincia de Guadalajara, seis han aumentado sus reservas y dos las han disminuido.

Así, el embalse de Alcorco aumenta 0,71 hectómetros y se queda con 124,66 de su capacidad máxima de 180; el de El Atance sube 0,15 hectómetros y se queda con 25,71 de los 35 que puede albergar; el de Beleña gana 1,14 hectómetros y se queda con 29,78 de los 53 de su máxima capacidad.

El de Pálmaces ha subido en 0,65, hasta los 17,93, de su máximo total de 31; el de La Tajera aumenta 0,03 hectómetros y se queda con 37,5 de un total de 59 y el de El Vado aumenta en 1,41 hectómetros hasta los 30,78, de los 56 que suma su capacidad total.

Por contra, el embalse de Almoguera desciende en 0,36 hectómetros hasta los 5,77 de su capacidad máxima de siete y el de Bolarque disminuye en 0,51 hectómetros esta semana hasta los 24,90 de su capacidad máxima de 31.

Finalmente, el embalse de Molino de Chincha, en la provincia de Cuenca, aumenta en 0,61 hectómetros esta semana y almacena 5,47 hectómetros, por debajo de su capacidad máxima de 6.