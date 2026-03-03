Las reservas en Entrepeñas y Buendía suben 30,62 hectómetros hasta acumular 1.584,36, el 64,15% de su capacidad

Archivo - Embalse de Entrepeñas - RAFAEL MARTÍN SOLANO/EUROPA PRESS - Archivo

GUADALAJARA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los embalses de la cabecera del Tajo, Entrepeñas y Buendía, han subido su nivel esta semana en 30,62 hectómetros cúbicos gracias a las últimas lluvias y almacenan actualmente un total de 1.615,48 lo que supone el 64,15 por ciento de su capacidad --que asciende a 2.518 hectómetros--, según los datos aportados por la Confederación Hidrográfica del Tajo y recogidos por Europa Press.

Así, el embalse de Entrepeñas ha aumentado en 12,76 hectómetros, acumulando un total de 650,73 de su máximo de 813; mientras que el de Buendía ha subido en 17,86 hasta situarse en los 964,75 de su máximo de 1.705 hectómetros.

Del resto de embalses de la provincia de Guadalajara, cuatro ha aumentado y cuatro han disminuido sus reservas. El embalse de Alcorlo sube 1,44 hectómetros y se queda con 144,51 de su capacidad máxima de 180; el de Almoguera, con 0,07 hectómetros más, que se ha situado en 6,29, de los 7 hectómetros de capacidad máxima; el de Beleña sube 0,38 hectómetros y se queda con 38,52 de los 53 de su máxima capacidad y el de El Vado aumenta 2,01 hectómetros hasta los 49, de los 56 que suma su capacidad total.

Por contra, el de El Atance cae 2,24 hectómetros y se queda con 24,66 de los 35 que puede albergar; el de Bolarque cae 2,02 hectómetros esta semana hasta los 26,25 de su capacidad máxima de 31; el de Pálmaces reduce sus reservas en 0,34, hasta los 20,17, de su máximo total de 31 y el de La Tajera decrece 1,15 hectómetros y se queda con 48,38 de un total de 59.

Finalmente, el embalse de Molino de Chincha, en la provincia de Cuenca, baja en 0,09 hectómetros esta semana y almacena 5,85 hectómetros, por debajo de su capacidad máxima de 6.