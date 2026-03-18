Las reservas en Entrepeñas y Buendía suben 33,55 hectómetros hasta acumular 1.673,22, el 66,45% de su capacidad

Archivo - Embalse de Entrepeñas - RAFAEL MARTÍN SOLANO/EUROPA PRESS - Archivo

GUADALAJARA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los embalses de la cabecera del Tajo, Entrepeñas y Buendía, han subido su nivel esta semana en 33,55 hectómetros cúbicos gracias a las últimas lluvias y almacenan actualmente un total de 1.673,22 lo que supone el 66,45 por ciento de su capacidad --que asciende a 2.518 hectómetros--, según los datos aportados por la Confederación Hidrográfica del Tajo y recogidos por Europa Press.

Así, el embalse de Entrepeñas ha aumentado en 11,25 hectómetros, acumulando un total de 669,71 de su máximo de 813; mientras que el de Buendía ha subido en 22,3 hasta situarse en los 1.003,51 de su máximo de 1.705 hectómetros.

Del resto de embalses de la provincia de Guadalajara, tres han aumentado y los cinco restantes han disminuido sus reservas. El embalse de Alcorlo sube 2,41 hectómetros y se queda con 148,94 de su capacidad máxima de 180; el de Beleña aumenta 0,02 hectómetros y se queda con 40,07 de los 53 de su máxima capacidad; y el de El Vado suma 0,17 hectómetros hasta los 49,57, de los 56 que suma su capacidad total.

Por contra, el de Pálmaces disminuye sus reservas en 0,17, hasta los 20,23, de su máximo total de 31; el de El Atance cae 1,99 hectómetros y se queda con 20,71 de los 35 que puede albergar; el de Bolarque pierde 0,28 hectómetros esta semana hasta los 25,54 de su capacidad máxima de 31; el de Almoguera baja 0,45 hectómetros hasta los 5,7 de los 7 hectómetros de capacidad máxima; y el de La Tajera decrece 0,39 hectómetros y se queda con 46,66 de un total de 59.

Finalmente, el embalse de Molino de Chincha, en la provincia de Cuenca, sube en 0,28 hectómetros esta semana y almacena 5,83 hectómetros, por debajo de su capacidad máxima de 6.