Una responsable forense admite que el trabajo ha sido "demoledor" en el accidente de Urda

La Audiencia Provincial de León ha acogido la reunión de directores y directoras de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF) y de los Institutos Nacionales de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF). - Fernando Otero - Europa Press

LEÓN/TOLEDO 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La directora del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF) de León y Zamora, Rosa Ana Marcos Ramos, ha manifestado este jueves que el trabajo para los profesionales del sector en el accidente ferroviario de Urda (Toledo) ha sido "demoledor" tanto física como psicológicamente.

"Desde luego el compromiso psicológico es inimitable, somos personas, somos médicos, estamos acostumbrados a ver circunstancias trágicas y dramáticas, pero no es lo mismo una circunstancia trágica y dramática que muchas de ellas", ha precisado.

Al mismo tiempo, Rosa Ana Marcos Ramos ha destacado que los profesionales han contado con mucha ayuda y colaboración de otras instituciones: "Ha sido un gran apoyo. Nosotros siempre nos preparamos para lo peor, deseando que no suceda, pero tenemos que estar preparados".

La responsable del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de León y Zamora ha lamentado que en los últimos tiempos se hayan producido sucesos como la dana de Valencia, el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta o el accidente ferroviario de Urda (Toledo). "Es verdad que la fuerza de la costumbre te convierte en más hábiles, es decir, que el entrenamiento hace expertos y yo creo que cada vez la fuerza de la experiencia nos va haciendo que hagamos las cosas un poco mejor y así yo creo que ha sido", ha concluido.

Rosa Ana Marcos Ramos se ha pronunciado de este modo en la Audiencia Provincial de León, donde se ha desarrollado la reunión de directores y directoras de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF) y de los Institutos Nacionales de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF).

El encuentro ha contado con la presencia del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), Ana del Ser; el alcalde de León, José Antonio Diez o el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, entre otros. El acto ha comenzado con un minuto de silencio por las víctimas del accidente de Urda.