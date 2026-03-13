Restablecido el tráfico ferroviario en Azuqueca tras el descarrilamiento de un tren de mercancías

Archivo - Imagen de la estación de tren de Azuqueca de Henares en Google Street View. - GOOGLE - Archivo

GUADALAJARA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La circulación ferroviaria en Azuqueca de Henares ha quedado restablecida a las 20.30 horas de este viernes tras haber quedado cortada por el descarrilamiento de un tren de mercancías, suceso que no ha dejado heridos.

En todo caso, según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, Adif ha informado que la vía se mantiene abierta con una limitación de velocidad.

El descarrilamiento de este tren de mercancías se ha producido este viernes a las 11.56 horas a 300 metros de la estación de Azuqueca de Henares.

Hasta el lugar se han desplazado Policía Local, Guardia Civil, bomberos de Azuqueca y técnicos de Adif.