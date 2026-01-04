La restauración del cuadro de la Virgen de la Misericordia de Belmonte saca a la luz al matrimonio que encargó el cuadro

El cuadro de la Virgen de la Misericordia de Belmonte saca a la luz a dos nuevos personajes después de su restauración. - DIPUTACIÓN

CUENCA 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Colegiata de Belmonte vuelve a colgar de sus paredes el cuadro de la Virgen de la Misericordia tras pasar por el Taller de Restauración de la Diputación de Cuenca. Esta intervención ha permitido recuperar la figura de dos personas, escondidos tras una capa de pintura.

En la mitad inferior del cuadro aparecen los retratos de dos personas de medio cuerpo, uno a cada lado de la Virgen. Se trata probablemente del matrimonio de donantes que encargó el cuadro y están representados vestidos a la moda francesa de mediados del siglo XVIII, tal y como informa en nota de prensa la Diputación.

El estado de conservación de la obra no era bueno, observándose algunas zonas donde la pintura comenzaba a levantarse.

Por otra parte, la escena se había modificado ocultando extensas zonas de la composición por repintes y doblando en exceso la tela al montarla en el bastidor.

Además, el oscurecimiento del barniz al envejecer y la suciedad superficial, apagaba el brillante colorido de la pintura.

Los trabajos de restauración se han centrado en un primer momento en volver a adherir los fragmentos de pintura que estaban desprendiéndose. Posteriormente, se extendió el lienzo completamente, recuperando los bordes ocultos tras el bastidor.

Durante la limpieza de la policromía, se eliminaron también los repintes que ocultaban a los donantes; aunque fue un trabajo laborioso a punta de bisturí, afortunadamente las figuras se encontraban completas bajo el repinte.

Al extenderse los bordes del lienzo que habían estado ocultos, el tamaño de la pintura aumentó significativamente, por lo que hubo de ser montada en un nuevo bastidor. Además, se incorporó a la obra, un nuevo marco de estilo histórico más acorde con sus valores estéticos.

REPRESENTACIÓN DE LA VIRGEN MARÍA

La pintura, de formato vertical y con 255 centímetros de alto por 177 de ancho, representa a la Virgen María en primer plano ocupando el eje central de la escena

La Virgen de la Misericordia es una advocación mariana ligada a la Orden de la Merced, fundada en 1218 con la vocación de procurar la libertad de cristianos cautivos.

Tradicionalmente se representa a la Virgen de la Merced coronada y con manto blanco extendido, en actitud de cobijar bajo su manto a los fieles; la única diferencia iconográfica entre ambas representaciones es el ángel en el pecho de la Virgen de la Misericordia que sustituye al escudo de la Merced.

En 1536 la Virgen de la Misericordia se apareció a un labrador de la región de Savona, en Italia, posándose sobre una piedra a orillas del arroyo Letimbro, y así es representada en la pintura de Belmonte, por lo que podemos suponer que la pareja de donantes que se hizo retratar en el cuadro, tenía una devoción particular a la Virgen de la Misericordia de Savona y posiblemente, fueran de ascendencia italiana.