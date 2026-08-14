La restauración del Valle de las Hazadillas devuelve el agua a un humedal desaparecido junto a las Lagunas de Ruidera

La restauración del Valle de las Hazadillas. - JCCM

TOLEDO 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Valle de las Hazadillas, en la provincia de Ciudad Real, está inmerso en un proceso de recuperación ambiental que está siendo ejecutado desde 2024 por el Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Desarrollo Sostenible con el objetivo de restaurar la dinámica natural que durante décadas se vio alterada por actividades agrícolas, ganaderas y cinegéticas.

La iniciativa, financiada por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea, ha contemplado actuaciones en cuatro sectores del valle para devolver el agua al territorio, recuperar los hábitats ligados a las zonas húmedas y favorecer el regreso de la biodiversidad, ha informado la Junta en nota de prensa.

Así lo ha explicado la directora general de Medio Natural y Biodiversidad, Susana Jara, destacando que "estos ecosistemas son fundamentales ya que en una superficie muy grande de esta zona no existían pequeñas charcas y para determinados grupos tanto de fauna como de flora, son los únicos sitios donde pueden prosperar".

Uno de los resultados más relevantes del proyecto ha sido el descubrimiento de una población de topillo de Cabrera, también conocido como iberón, un pequeño roedor endémico de la mitad sur de la Península Ibérica y catalogado como especie amenazada. "Su presencia era desconocida hasta ahora en este enclave y los trabajos de seguimiento desarrollados durante la restauración han permitido identificar una población que podría haber desaparecido de forma silenciosa sin llegar siquiera a ser detectada", ha indicado Jara.

La actuación incluye además la recuperación de una antigua cubeta lagunar de más de 16.000 metros cuadrados mediante técnicas de excavación de alta precisión para preservar los estratos impermeables que garantizan la permanencia del agua.

Posteriormente se ha procedido a la plantación de masiega, una especie protegida característica de las Lagunas de Ruidera, y a la introducción de sedimentos procedentes de otros humedales del parque para favorecer la regeneración natural de la vegetación acuática.

Los responsables del proyecto subrayan también el papel clave de estos pequeños humedales frente al cambio climático, especialmente para la conservación de anfibios y otras especies que dependen de puntos de agua temporales para reproducirse y completar su ciclo biológico.

Como ha recordado la directora general, la restauración cuenta con una inversión superior a 490.000 euros procedente de fondos europeos MRR destinados a la recuperación de humedales. El proyecto se desarrolla en dos fases: una primera de ejecución de las obras y actuaciones de restauración y una segunda de seguimiento ecológico, que se prolongará hasta finales de 2026, para garantizar la consolidación y sostenibilidad futura del espacio.

Para poder ver el trabajo realizado en este proyecto, se ha publicado un video en el canal YouTube de la Consejería: https://www.youtube.com/watch?v=k3cIOa2VfoE con la participación de expertos y organismos que colaboran en esta restauración.