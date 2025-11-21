El restaurante Casa de la Sirena del chef conquense Jesús Segura, premiado con el T de Oro de Tapas Magazine

Premios Tapas para Casa de la Sirena Jesús Segura - JESUS SEGURA

CUENCA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El chef conquense Jesús Segura y el restaurante Casa de la Sirena ha recibido el premio T de Oro de Castilla-La Mancha otorgado por la revista Tapas Magazine.

Tapas Magazine celebró el pasado lunes la IV edición de los premios T de Oro, unos galardones que distinguen al mejor restaurante de cada comunidad autónoma por su excelencia y contribución a la cocina española.

El mismo Segura ha recibido en vivo este viernes el galardón físico, tal y como ha publicado a través de su cuenta de Instagram.