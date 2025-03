Los restos de la bota del acusado de matar a un joven en Toledo arrojan ADN de la víctima

Fiscal y acusación mantienen asesinato y defensa sigue manteniendo libre absolución u homicidio

TOLEDO, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las heridas que sufrió X.G.C, el joven que falleció en Toledo en marzo de 2023 a causa del presunto apuñalamiento a manos de F.J.I.G, son compatibles con un arma blanca monocortante que produjo una hemorragia "muy grave" y que le afectó a áreas vitales. Además, de los restos analizados en la bota del acusado se obtuvo una mezcla genética de ADN de procesado y víctima.

Así lo han certificado forenses, peritos y policía científica que han declarado este miércoles en el juicio con jurado popular contra F.J.I.G, acusado de apuñalar hasta la muerte con un puñal de grandes dimensiones a otro joven a la salida de un local de ocio del barrio del Polígono en la capital.

En esta jornada las partes han elevado a definitivas sus conclusiones provisionales. La Fiscalía y la acusación particular han mantenido su petición de delito de asesinato, mientras que el abogado de la defensa se ha apoyado nuevamente en defender la libre absolución de su patrocinado, o si no fuera posible, la petición de un delito de homicidio.

Por su lado, el acusado se ha vuelto a acoger a su derecho de no declarar: "No quiero decir nada", ha asegurado en su declaración final.

Este jueves se le entregará el objeto del veredicto al jurado popular, que luego tendrá que deliberar.

LOS INFORMES

Se han descrito tres informes: uno sobre el levantamiento del cadáver, otro de la autopsia a la víctima y un tercero de carácter mental del acusado.

Se halló el cadáver de la víctima en la acera, en las inmediaciones del centro de salud de Santa María de Benquerencia, "boca arriba, rodeado de sangre, con un charco de mayor abundancia en la zona del lateral izquierdo del cuerpo", con "múltiples heridas compatibles con un arma blanca". El reguero de sangre atravesó un par de calles hasta la calle Río Alberche, ha afirmado una facultativa.

Por su lado, el informe de la autopsia refleja que su ropa se vio afectada "por la acción del arma" que hubiera producido las lesiones en su cuerpo, con "heridas que impresionan" y que llevan a la conclusión de "haber sido producidas por un arma blanca". Se corrobora que las heridas "son producidas como consecuencia de un arma monocortante", que "afectan a estructuras basculares que van a provocar la muerte, consecuencia de una hemorragia", ha afirmado otro facultativo.

El arma proporcionada por la Policía --machete--, con un ancho máximo de 2,7 centímetros, sería "demasiado pequeña" que la que empleó presuntamene el acusado, y que "no sería compatible" con las lesiones analizadas en la víctima, "que tienen un ancho máximo en 7 centímetros". También, de este análisis se extrae lesiones con unas dimensiones de unos 3,5 centímetros y otra herida compatible con el golpe de un mango.

ATAQUE POR LA ESPALDA

En base a la declaración de este último facultativo, la víctima sufrió "un ataque por la espalda", con la mayoría de las lesiones realizadas "con un arma contundente, que afecta a estructuras vitales importantes en axila y pulmón". Se aprecia "presencia de lesiones en los brazos" compatibles con movimientos de giro entre autor y víctima, que "al levantar un brazo podría haber recibido una apuñalada en la axila al haber girado y haber recibido otras dos apuñaladas".

"Es una hemorragia importante, muy importante y muy grave. Es salir mucha sangre en muy poco tiempo", ha descrito este médicos forense, añadiendo que la víctima "tardó poco tiempo en morir", pues se avisó a los servicios de emergencia a las 4.00 horas y se certificó la muerte a las 5.20 horas, con más o menos tres cuartos de hora de maniobras de reanimación.

INFORME MENTAL DEL ACUSADO

Del informe mental del presunto acusado, se extrae que "no se encontró ningún afectación en sus facultades intelectivas y volitivas".

"Una persona capaz de volver a su casa, escribir una nota en la que reconoce lo que ha hecho, la cognición no la tiene muy afectada, la volicion, bueno (...) podría estar afectada", ha afirmado uno de los peritos, que ha apuntado a "la amnesia selectiva" del acusado, que reconoce todo que lo sucede antes de los hechos, versión que cambia a partir de que estos suceden.

No se ha podido extrar una conclusión clara sobre la afectación de sus capacidades volitivas, ya que el consumo de alcohol o drogas solo tiene como base las manifestaciones del acusado, que afirma que sí las consumió.

De las declaraciones de los peritos, se extrae además que la víctima tenía "mucha cantidad de alcohol en su organismo" y se extrajo presencia de cannabis.

El análisis de "colgajos de piel" del fallecido obtenidos de la autopsia desvelan que las heridas presentan características morfológicas compatibles con lesión por arma blanca "de carácter muy probablemente vital y muy próxima a la muerte", lo que llegaría a concluir que la persona estaba viva al haberlas sufrido y tardó poco en morir.

Dos agentes de policía científica también han prestando declaración, desvelando que en el análisis de la bota que calzaba el detenido se obtuvo "un perfil genético con una mezcla compatible de dos perfiles, el del acusado y de la víctima".

FISCALÍA REMEMORA A ETA Y CARRERRO BLANCO

La fiscal, en sus conclusiones finales, ha pedido al jurado que emita un veredicto de culpabilidad por asesinato --con una petición de pena de 23 años de prisión-- para F.J.I.G que quiso matar a la víctima "aceptando que con su conducta produciría el resultado de la muerte" y actuando "con absoluto desprecio" por la vida de la misma.

"No se trata de lincharle pero es de justicia", ha argumentado la fiscal, que se ha retrotraído a la muerte de Luis Carrero Blanco a manos de ETA para ejemplificar que los terroristas mataron al primero sin importarle también acabar con la vida del chófer que conducía su coche.

Fue un ataque "tan brutal, tan vespertino, tan inesperado" que queda demostrado que su "intención directa era matarle", porque "hizo todo para privarle de su vida", ha relatado la fiscal sobre F.J.I.G.

Del presunto autor de los hechos, también ha mencionado que llevaba un "arma blanca" como en las películas de Rambo" que guardó en la mochila de su chaqueta "toda la noche", y en base a su apodo --"el pesca"-- ha remarcado la capacidad que tienen los pescaderos en manejar sus cuchillos, que "da miedo" y que parece que ellos mismos van a cortarse.

De su lado, la acusación particular --abogado de la familia del fallecido-- también ha pedido al jurado su veredicto de culpabilidad para el acusado por un delito de asesinato, pidiendo el máximo de 25 años de prisión, añadiendo la agravante de "alevosía", porque le hizo un 'mataleón', refiriéndose a la técnica de artes marciales, que consiste en agarrar a alguien por el cuello desde atrás y cortarle la respiración.

El letrado ha remarcado que el procesado le asestó a la víctima hasta doce puñaladas, de forma "inhumana y feroz" hasta que acaba con su vida, generándole a la víctima una agonía física y mental. "Esto es justicia, buscar la verdad, creo que ha quedado acreditadísimo".

DEFENSA

El abogado del defendido ha argumentando algunas cuestiones que no están "claras" tras el juicio y que no "ayudan a entender" a que el autor de los hechos fue F.J.I.G, tales como que no se haya encontrado el presunto arma homicida o la ropa que llevaba el inculpado.

Además, ha aludido a un informe emitido por la Fundación Atenea en el se certifica que el acusado, desde su ingreso en prisión está sometido a un tratamiento de deshabituación de alcohol y a drogas, sustancias que consumía habitualmente y que le afectaban a su vida.