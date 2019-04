Retirado el 95% de vertederos ilegales de neumáticos de C-LM y quedan los de Caudete y Consuegra

Publicado 12/04/2019 15:49:44 CET

El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha informado de que ya se ha finalizado el 95 por ciento de las actuaciones para la retirada de todos los depósitos alegales de neumáticos en la región, para lo que el Gobierno regional ha invertido 1,3 millones de euros, en los que no se incluyen los cinco millones que costó reparar medioambientalmente la zona de Seseña tras el incendio del vertedero de neumáticos de esta localidad toledana.

Ha sido precisamente en Seseña, donde Martínez Arroyo ha asistido a la gala de los finalistas del programa educativo 'Cortos por el Reciclaje', una iniciativa enmarcada dentro del proyecto que desarrolla la Junta de Comunidades y Ecovidrio y que ha congregado a cerca de 400 personas en el salón de actos de la Casa de la Cultura 'Federico García Lorca' de la localidad toledana de Seseña, donde ha detallado que tan sólo se encuentran pendientes de finalizar su retirada los depósitos de Caudete y Consuegra, que espera que estén completamente limpios y sin ningún neumático antes de terminar el mes de mayo, según ha informado la Junta en nota de prensa.

En esta línea, ha recordado que ese fue uno de los objetivos marcados tras el incendio de neumáticos de Seseña, además de elaborar una Ley de Economía Circular en la que se reflejan tasas para las empresas que trabajan con residuos y fianzas para las que, dedicándose a la gestión de estos residuos, en caso de un problema medioambiental derivado, se hagan cargo de los costes de la reparación ambiental.

Preguntado sobre el reciclaje de vidrio en la región, ha dicho que Castilla-La Mancha y sus ciudadanos son cada vez más responsables con el medio ambiente, como lo ponen de manifiesto las cifras de reciclaje en nuestra región, donde cada habitante recicla una media de 14 kilos de vidrio al año, un 23 por ciento más que hace cuatro años, fruto de las diferentes acciones que se desarrollan en esta materia de la mano de entidades como Ecovidrio, que colaboran con el Gobierno de Castilla-La Mancha.

EDUCAR PARA PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE

Por otra parte, Martínez Arroyo la importancia y la necesidad de trabajar y educar en valores desde edades tempranas para, entre todos, ciudadanía y administraciones, proteger el medio ambiente. De esta forma, ha informado que hoy ha salido a información pública en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha la Estrategia de Educación Ambiental Horizonte 2030 de Castilla-La Mancha, una estrategia que, según ha destacado, marcará las tendencias y líneas a seguir durante los próximos años, pretendiendo dar un impulso importante a la educación ambiental desde la Administración y situarla en el lugar prioritario que le corresponde, adaptándose a las nuevas corrientes de la Educación Ambiental.

Dentro de esta estrategia, ha continuado, se encuentra el Plan Operativo de Educación Ambiental ya en funcionamiento, que con un importe de 1,5 millones de euros está permitiendo que, por ejemplo, los alumnos de los centros educativos de la región puedan visitar los espacios naturales y darse cuenta "de la biodiversidad de la región" y la importancia de "conservar los espacios", así como otras acciones como el trabajo conjunto con los regantes de la comunidad que mostrarán a los niños y niñas cómo utilizar el agua de forma eficiente.

El titular de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo ha querido poner en valor la colaboración entre las administraciones en la lucha contra el cambio climático y la protección del medio ambiente, poniendo como ejemplo la que ha considerado la "mayor restauración de Europa", tras el incendio del vertedero de neumáticos ubicado en Seseña y Valdemoro, que ha supuesto mejorar el entorno e incluso revalorizar urbanísticamente la zona "al no haber un cementerio de neumáticos".

EL CORTO DEL IES 'LAS SALINAS' BASADO EN EL INCENDIO DE SESEÑA', PRIMER PREMIO

El consejero ha sido el encargado de entregar el premio al mejor corto realizado por jóvenes alumnos de Castilla-La Manca sobre la importancia del reciclaje. Cinco han sido los cortos finalistas del total de 14 que se presentaron a esta edición de 'Cortos por el Reciclaje' que se han emitido en esta gala: '¡Peligro! La Naturaleza de muere', del IESO Número 1 de Alovera (Guadalajara); 'No game, no life' del IES 'Alto Guadiana' de Tomelloso (Ciudad Real); 'La Casa del Reciclaje' del IES 'Cencibel' de Villarrobledo (Albacete); 'Reducir, Reutilizar, Reciclar y Rapear', del IES 'La Hontanilla' de Tarancón (Cuenca) y 'Guerra mundial 3R' del IES 'Las Salinas' de Seseña (Toledo), que ha sido elegido teniendo en cuenta la valoración técnica y sumando además el ranquin de 'Me gusta' que alcanzaron los cortos por número de votos en redes sociales.

Este corto ha sido realizado por los alumnos de segundo y tercero de ESO y primero de bachillerato del instituto seseñero y parte de la base de un virus zombi producido durante un hecho real: el incendio del depósito ilegal de neumáticos acaecido en esta localidad el 14 de mayo de 2016 y donde se retiraron un total de 9.712,75 toneladas de neumáticos fuera de uso que ocupaba los términos municipales de Seseña, en Toledo, y Valdemoro, en Madrid.

'CORTOS POR EL RECICLAJE'

'Cortos por el reciclaje' es un proyecto educativo dirigido a alumnado de Educación Secundaria Obligatoria que tiene como objetivo principal fomentar la correcta gestión de residuos, en general, y el reciclaje, de manera particular, para colaborar en el desarrollo sostenible con acciones locales, muy sencillas y de gran importancia.

El objetivo ha sido aprovechar las nuevas tecnologías para concienciar al alumnado sobre esta importante problemática y, sobre todo, para actuar en favor del reciclaje, especialmente de los residuos de vidrio, así como de un consumo más responsable y sostenible.

La campaña educativa se ha desarrollado en 14 municipios de Castilla-La Mancha, con un total de 1.742 alumnos participantes de los institutos de Educación Secundaria Obligatoria durante el primer trimestre del curso académico 2018/2019.

En esta gala se han dado cita además alumnos, finalistas, profesores, miembros del Ayuntamiento de Seseña, como el director general de Planificación Territorial y Sostenibilidad, Javier Barrado; el alcalde de Seseña, Carlos Velázquez; así como el Gerente de Ecovidrio para Castilla-La Mancha y el director de operaciones, Ricardo Sevilla; y José Fuster, junto al viceconsejero de Medio Ambiente, Agapito Portillo, entre otros.