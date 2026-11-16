Los retos de educación inclusiva, a debate en el II Congreso Internacional en Toledo el 26 y 27 de noviembre

El director gerente de Plena Inclusión España, Enrique Galván, y el director gerente de Plena Inclusión en la región, Daniel Collado, presentan el II Congreso Internacional de Educación Inclusiva. - EUROPA PRESS

TOLEDO, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Toledo acogerá los próximos 26 y 27 de noviembre el II Congreso Internacional de Educación Inclusiva, un encuentro organizado por Plena inclusión España y Plena inclusión Castilla-La Mancha que reunirá a cerca de 30 ponentes en torno a los desafíos y las oportunidades para avanzar hacia una educación inclusiva que garantice el aprendizaje, la participación y la igualdad de oportunidades de todo el alumnado.

Así lo han presentado en rueda de prensa el director gerente de Plena Inclusión España, Enrique Galván, y el director gerente de Plena Inclusión en la región, Daniel Collado.

Está prevista la participación de representantes institucionales como la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón; el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez.

Bajo el lema 'Una sabia decisión', el congreso se desarrollará en dos espacios: el Auditorio del Palacio de Congresos de Eurocaja Rural y el IES María Pacheco.

El programa contará con especialistas, investigadores, representantes de universidades y administraciones, profesionales de la educación, familias y personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.

Entre los participantes se encuentra Mary-Ann O'Donovan, profesora de la Universidad de Sídney (Australia), que aportará una perspectiva internacional al encuentro.

UNA PARTICIPACIÓN REAL

Collado ha señalado que en torno al 85% de los niños y niñas con discapacidad intelectual o del desarrollo están en espacios inclusivos, pero ha pedido que "esa participación sea real", que sea una participación donde el resto de la comunidad educativa tengan en cuneta "el valor que tiene el participar en las aulas con personas que tienen otras características u otras dificultades".

De los 25 centros de educación especial que hay en la región, once pertenecen a entidades de Plena Inclusión Castilla-La Mancha, y la otra son centros públicos, ha mencionado Collado.

"Creemos que teníamos que hacer un alto en el camino, esta parada para evaluar qué estamos consiguiendo en esta materia, cómo lo estamos haciendo y qué propuestas de futuro tenemos que tener a partir de ahora", ha afirmado.

RECETAS PARA MEJORAR

Entre las recetas para intentar alcanzar mejoras en este ámbito, Galván ha señalado que "los equipos directivos de los colegios tienen que creer profundamente en la educación inclusiva y tienen que ser motores para esa transformación".

Se suman "recursos adecuados" ligados a la presencia de "equipos técnicos docentes, planificación de la acción educativa, espacios con accesibilidad universal especialmente cognitiva, metodologías diversas para trabajar en el aula y en los contextos".

Además, ha mencionado que es importante el trabajo "en las AMPAs y en los entornos hacia una cultura de paz, una cultura de diversidad y de acogida del diferente", así como implementar la formación en el profesorado.

EL PROGRAMA

El programa abordará cuestiones clave para el futuro de la educación inclusiva, como la universidad y la Formación Profesional, la participación de las familias, la transición a la vida adulta, la personalización del aprendizaje y la transformación de los centros educativos. Para ello, combinará ponencias, mesas de diálogo y experiencias inspiradoras que permitirán compartir conocimientos, prácticas y propuestas.

El movimiento asociativo de Castilla-La Mancha también tendrá un papel destacado. AUTRADE presentará "una experiencia inspiradora" y AIRTEA participará en una mesa dedicada a las familias. Su presencia permitirá incorporar al programa el conocimiento y la experiencia de las entidades que trabajan directamente por los derechos y la inclusión de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias.

La organización cuenta con la colaboración de Fundación Eurocaja y Eurocaja Rural, la Delegación Provincial de Educación y el IES María Pacheco.

El congreso quiere ser un espacio de encuentro y reflexión compartida entre los distintos agentes implicados en la educación, desde el convencimiento de que avanzar hacia un sistema educativo inclusivo es una responsabilidad colectiva y requiere la colaboración de centros, administraciones, universidades, entidades sociales, familias y alumnado.

Entre las entidades representadas en el mismo estarán Design For Change España, el Centro de Educación Especial Joan Mesquida de Baleares; la Asociación Aleph Tea; el Instituto Universitario de Integración en la Comunidad (INICO); la Universidad de Granada; el Instituto de Salud Carlos III; Educación Inclusiva EQUIDEI; el Grupo Anaya; NIUCO Educación; Cooperación Territorial e Innovación Educativa (SGCTIE); Airtea; Astrapace o CEAPA, entre otros.

Plena inclusión España y Plena inclusión Castilla-La Mancha animan a profesionales de la educación, docentes, estudiantes, familias, entidades sociales y personas con discapacidad a participar en este encuentro. Las inscripciones continúan abiertas y pueden realizarse a través de la web de Plena inclusión www.plenainclusion.org o la web del congreso www.plenainclusion.org/l/congreso-educacion-inclusiva-una-sa...