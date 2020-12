Revocan la sentencia que condenaba al exjuez Fernando Presencia por calumnias al presidente del TSJCM

TOLEDO, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Toledo ha dictado sentencia de apelación revocando la sentencia de un Juzgado de lo Penal de Toledo que condenaba al exjuez Fernando Presencia a siete meses de prisión por un delito de calumnias con publicidad y contra autoridad cometido sobre la persona del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM), Vicente Roco.

La sentencia de apelación, de la que es ponente el magistrado y presidente de la Audiencia Provincial de Toledo, Juan Ramón Brigidano, resuelve el recurso de apelación presentado por Presencia, en el que se alegaba como único motivo la aplicación de la Directiva 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2019 relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión, ha informado el TSJCM en nota de prensa.

En su sentencia de apelación, los magistrados de la Audiencia Provincial de Toledo desestiman este motivo de apelación por no ser dicha Directiva europea aplicable al caso y no tener vigor en este momento en el derecho español. No obstante, los magistrados entran a valorar si las manifestaciones realizadas por el exjuez por las que fue condenado en primera instancia constituyen o no un delito de calumnias.