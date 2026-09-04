El Rey visita en Toledo la exposición 'España en los Estados Unidos' acompañado de Robles y García-Page

El Rey visita en Toledo la exposición 'España en los Estados Unidos' acompañado de Margarita Robles y Emiliano García-Page - JUANMA JIMENEZ

TOLEDO, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Rey Felipe VI se ha desplazado este viernes a Toledo para visitar, en el Museo del Ejército, la exposición 'España en los Estados Unidos. La contribución de los españoles y su ejército al surgimiento de una nación'.

Una visita en la que ha estado acompañado por la ministra de Defensa Margarita Robles; el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; y el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez.

El Rey llegaba en helicóptero a la Academia de Infantería sobre las 12.00 horas, y siete minutos más tarde entraba en coche oficial por la Puerta del Ángel al emblemático Alcázar de Toledo, ante la atenta mirada de los curiosos allí concentrados que han gritado 'Viva el Rey'.

La exposición temporal organizada por el Museo del Ejército propone un recorrido por la estrecha y, en ocasiones, poco conocida relación histórica entre España y los actuales Estados Unidos de América, poniendo en valor la presencia y la influencia hispanas en la configuración de aquel territorio.

La muestra se articula en torno a tres grandes etapas: las exploraciones españolas, que llevaron a sus expedicionarios por extensas regiones de Norteamérica; la consolidación de los territorios fronterizos mediante presidios, misiones y asentamientos; y la progresiva construcción de una presencia hispana que dejó una profunda huella en la historia, la cultura y la configuración territorial del continente.

El recorrido culmina con la participación española en la Revolución Americana y el apoyo prestado a las Trece Colonias en su lucha por la independencia. Desde la ayuda secreta al Ejército Continental hasta las campañas dirigidas por Bernardo de Gálvez en el Bajo Misisipi y la Florida occidental, España desempeñó un papel relevante en el desenlace del conflicto.

A través de estos tres momentos históricos, la exposición invita a conocer y comprender una historia compartida que contribuye a ampliar la visión tradicional sobre los orígenes de los Estados Unidos y sobre los vínculos históricos entre ambas naciones.