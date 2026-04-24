Una reyerta entre varias personas en Guadalajara se salda con un herido grave por arma blanca

GUADALAJARA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una reyerta entre varias personas ocurrida este viernes en Guadalajara se ha saldado con un hombre de 31 años herido grave por arma blanca, según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press.

Estas fuentes han indicado que los hechos han tenido lugar a las 2.38 horas en la calle Cádiz, en la vía pública. El herido ha sido atendido y trasladado en una UVI al hospital de Guadalajara.

En el lugar también se han personado efectivos de la Policía Nacional y la Policía Local.