Seis detenidos por la reyerta que ha causado un herido por arma blanca en Guadalajara

GUADALAJARA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha procedido en la madrugada de este viernes a la detención de seis personas presuntamente involucradas en la reyerta que ha derivado en un herido grave por arma blanca de 31 años.

Según han informado fuentes del Cuerpo Nacional de Policía a Europa Press, han sido los propios agentes de Policía los primeros en personarse en el lugar de la reyerta, sobre las 2.38 horas, tras recibir el aviso por testigos presenciales de la reyerta en la calle Cádiz.

Tras personarse en el lugar de los hechos han localizado al hombre herido, con una hemorragia en la cabeza, procediendo a avisar a los servicios sanitarios. Asimismo, han procedido a interrogar a las personas que se encontraban en el lugar y a inspeccionar la zona, identificando a seis personas presuntamente implicadas en el suceso, todas ellas en situación de calle.

También han localizado varios palos y un abrelatas, posiblemente empleados como armas.

En cuanto al hombre herido, de 31 años, ha sido trasladado por una UVI móvil al Hospital Universitario de Guadalajara, donde permanece hospitalizado.