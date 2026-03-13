Ribereños denuncian un trasvase "irracional" pese a que en el Levante "reconocen tener agua suficiente"

Embalses de Entrepeñas y Buendía - ASOCIACIÓN MUNICIPIOS RIBEREÑOS

TOLEDO 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Municipios Ribereños considera "completamente irracional" en el contexto actual que la Comisión de Explotación del Trasvase Tajo-Segura haya aprobado un nuevo envío de 180 hectómetros cúbicos para los próximos tres meses, a razón de 60 hm3 mensuales.

Los ribereños denuncian que el sistema "sigue funcionando con piloto automático, manteniendo trasvases máximos incluso cuando desde el propio Levante se reconoce que las necesidades de la cuenca del Segura están cubiertas".

Un trasvase que además se aplica también a marzo, anulando la decisión anterior y "poniendo de manifiesto el absurdo de aprobar estos envíos en ciclos de tres meses". Asimismo, se reabrirá después de permanecer cerrado por obras, ha informado la asociación en nota de prensa.

El presidente de la Asociación, Borja Castro, denuncia que esta decisión confirma que el sistema continúa operando exactamente igual que en el pasado. "Se siguen aprobando trasvases automáticos con reglas antiguas como si nada hubiera cambiado. Da igual que sobre agua en el Segura o que el sistema esté en transición hacia nuevas normas: el piloto automático sigue funcionando", afirma.

Desde la Asociación recuerdan que el principal problema es que "el sistema continúa funcionando con unas reglas de explotación desfasadas, que deberían haberse actualizado hace ya dos años para aplicar el escalonamiento previsto hasta 2027".

"Mantener los envíos automáticos con la normativa antigua, advierten, deja en la práctica inoperativo ese proceso de adaptación, que precisamente debía reducir progresivamente los volúmenes trasvasables para ajustarlos a la nueva realidad del Tajo".

"Si se siguen aprobando trasvases máximos con las reglas antiguas, el escalonamiento previsto queda completamente vacío de contenido. El sistema sigue funcionando exactamente igual que antes mientras se dice que está cambiando", señala Castro, quien advierte de que esta dinámica "termina trasladando toda la presión sobre la cabecera".

El técnico de la Asociación, Miguel Ángel Sánchez, añade que la situación resulta aún más preocupante porque el Ministerio continúa autorizando envíos con una normativa desfasada mientras se retrasan decisiones clave.

"Da la sensación de que el Ministerio se ha quedado paralizado. El sistema sigue funcionando por inercia, pero las decisiones que deberían corregirlo no llegan dejando inoperativas todos los avances de los últimos años", señala.

En este sentido, los Ribereños advierten de que aprobar derivaciones de este volumen supone repetir exactamente los errores que ya han vaciado la cabecera en anteriores ciclos de sequía. "Cuando hay agua se trasvasa al máximo y cuando vuelve la sequía descubrimos que no queda colchón. Es un patrón que ya conocemos demasiado bien", explican.

De hecho, no se aprobaban trasvases esta categoría desde el Gobierno de Aznar, entre 1999 y 2001, con los embalses en cifras similares. "Parece que no hemos aprendido nada, porque después nos enfrentamos a un durísimo ciclo seco que vació las reservas alrededor de 2005 provocando años de sequía y miseria".

La Asociación reclama al Ministerio para la Transición Ecológica que abandone la rutina de aprobar trasvases automáticos con reglas antiguas y aplique de una vez el marco previsto para los próximos años. "No se puede hablar de adaptación del sistema mientras se sigue haciendo exactamente lo mismo que antes, quedan nueve meses para 2027 y parece ya el parto de los montes que decía Esopo", concluye Castro.