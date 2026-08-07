Los Ribereños lamentan un nuevo trasvase sin la modificación de las reglas y advierten del regreso al nivel dos

Archivo - Embalse de Entrepeñas. - RAFAEL MARTÍN SOLANO/EUROPA PRESS - Archivo

GUADALAJARA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía lamenta la autorización de otros 87 hectómetros cúbicos hacia el Levante y advierte de la necesidad de preservar el agua acumulada durante el último ciclo húmedo para afrontar con garantías los próximos años.

La Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura ha autorizado 60 hectómetros cúbicos correspondientes a agosto, al encontrarse todavía el sistema en nivel uno, y otros 27 hectómetros cúbicos para septiembre, cuando las previsiones sitúan ya a Entrepeñas y Buendía en nivel dos, según ha trasladado la Asociación por nota de prensa.

En total, saldrán otros 87 hectómetros cúbicos de la cabecera entre ambos meses.

El presidente de los Municipios Ribereños, Borja Castro, considera que el descenso de nivel obliga a mirar con cautela la situación de la cabecera.

"Volver a nivel dos después de un ciclo húmedo demuestra que no podemos dar por consolidada la recuperación de Entrepeñas y Buendía. Tenemos que gestionar estas reservas pensando también en los próximos años", ha señalado.

Desde la Asociación recuerdan que se trata de embalses de regulación hiperanual y que el agua acumulada durante los periodos húmedos debe actuar como colchón ante futuros ciclos secos.

A comienzos de este año ya advertían de la importancia de conservar esas reservas para afrontar una posible etapa prolongada de menores aportaciones.

Castro ha insistido en que la prioridad debe ser evitar que la cabecera vuelva a entrar en una dinámica de pérdida continuada de reservas. "No queremos generar alarmismo de cara al turismo, pero sí aprender de lo ocurrido otras veces. Si después de estos años húmedos volvemos ya a nivel dos, es evidente que tenemos que ser mucho más prudentes con el agua que queda", ha manifestado en este sentido.