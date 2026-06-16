Los Ribereños piden "acelerar" las nuevas reglas tras otro trasvase automático de 120 hectómetros cúbicos

Embalses de Entrepeñas y Buendía - MUNICIPIOS RIBEREÑOS

GUADALAJARA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Municipios Ribereños de los Embalses de Entrepeñas y Buendía ha pedido este martes "acelerar" las nuevas reglas tras un trasvase de 120 m3 para junio y julio del Tajo al Segura, que siguen en nivel 1.

En un comunicado, recuerda que las nuevas reglas de explotación del Trasvase Tajo-Segura llevan dos años pendientes de aprobación y considera necesario acelerar su tramitación tras el nuevo envío de 120 hectómetros cúbicos autorizado hoy para los próximos dos meses.

Mientras ese cambio no se culmine, advierten, el sistema seguirá funcionando con una normativa anterior que no incorpora plenamente la nueva realidad legal y ambiental de la cuenca cedente.

"Se vuelve a aprobar un trasvase de manera automática porque seguimos teniendo unas reglas de explotación pendientes de actualizar. La consecuencia es clara: se sigue trasvasando más agua de la que debería enviarse con esas nuevas reglas", ha señalado el presidente de los Municipios Ribereños, Borja Castro, quien ha subrayado que las resoluciones judiciales que avalan la planificación hidrológica del Tajo refuerzan la necesidad de actuar.

"Creemos que ha llegado el momento de aprobar las nuevas reglas de explotación y cumplir con la ley y con la justicia".

Desde la Asociación advierten de que el verano será especialmente delicado para Entrepeñas y Buendía, ya que la situación del sistema puede moverse en el límite entre el nivel dos y el nivel uno. "Si las salidas hacia el Tajo se ajustan al cumplimiento de los caudales ecológicos en Aranjuez, Toledo y Talavera, el sistema podría situarse en nivel dos, con un trasvase de 27 hectómetros cúbicos. Sin embargo, si las salidas hacia el río se reducen al mínimo, el sistema podría mantenerse en nivel uno y permitir derivaciones de hasta 60 hectómetros cúbicos mensuales".

AUDITORÍA EN EL SEGURA

La Asociación ha insistido también en la necesidad de conocer con precisión cuánta agua procedente del Tajo permanece actualmente almacenada en la cuenca del Segura. Según los datos publicados por la Confederación Hidrográfica del Segura, habría 277 hectómetros cúbicos de agua del sistema trasvase en dicha cuenca, mientras que el informe del CEDEX recoge únicamente 130 hectómetros cúbicos. Para los Ribereños, esta diferencia exige una explicación clara, con cifras verificables y actualizadas.

"Queremos saber los números reales del agua del Tajo que está almacenada en el Segura. Se va a trasvasar este año aproximadamente el doble de las necesidades de regadío y abastecimiento de la cuenca receptora, y lo mínimo que puede exigirse es transparencia", ha señalado el técnico de la Asociación, Miguel Ángel Sánchez.

Los Municipios Ribereños lamentan que esta petición no haya recibido una respuesta concreta por parte de la Presidencia de la Comisión de Explotación, aunque sí valoran que se haya trasladado la intención de presentar próximamente algún documento relacionado con las nuevas reglas. La Asociación pide al Ministerio que impulse el proceso con la máxima agilidad posible y que abra cuanto antes un espacio de trabajo que permita adaptar definitivamente el sistema a la nueva planificación hidrológica.

"Estamos ante una comisión continuista, pero también ante un momento importante. El Tajo, y especialmente la cabecera, necesitan unas reglas ajustadas a la nueva realidad del río. El Ministerio tiene ahora la oportunidad de culminar ese cambio con seguridad jurídica, diálogo y transparencia. Lo que pedimos es claridad sobre el agua almacenada en el Segura y nuevas reglas de explotación cuanto antes", concluyen desde la Asociación.