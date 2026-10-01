Rincones emblemáticos de Toledo se llenarán de productos de la tierra y música en una nueva edición de 'DegusTO'

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, en la presentación de 'DegusTO' - AYUNTAMIENTO DE TOLEDO

TOLEDO, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los espacios monumentales más emblemáticos de Toledo volverán a llenarse de productos de la tierra y música en una nueva edición de 'DegusTO' el próximo 10 de octubre. Los asistentes, que tendrán que hacer reserva previa a un precio de 20 euros por persona, podrán disfrutar de catas comentadas de productos de proximidad al anochecer.

La presentación de esta tercera cita, que combina patrimonio monumental con gastronomía y música en vivo, ha tenido lugar este jueves en la sede de la Real Fundación de Toledo. En ella han participado el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez; el concejal de Turismo, Vivienda y Relaciones con la UCLM, José Manuel Velasco; y el presidente de la Real Fundación Toledo, Jesús Carrobles.

'DegusTO' nació hace tres años con el objetivo de poner en valor no solo el patrimonio cultural que hay en la ciudad, sino también el patrimonio gastronómico y musical. "La idea mantiene el espíritu con el que nació y es el poder disfrutar en espacios patrimonialmente privilegiados que habitualmente no están abiertos a una determinada hora".

Van a ser 32 las empresas de la provincia de Toledo que participen en esta nueva edición, que ofrecerá 30 pases con tres catas cada uno, con un precio de 20 euros por persona y reserva previa.

Las experiencias se desarrollarán en diez espacios: Cigarral de Menores, Mirador del Valle, Puente de Alcántara, Puente de San Martín, plaza de Alfonso VI, balconada del Ayuntamiento, jardín del Torreón de San Martín, patio institucional de la Diputación, patio de la enfermería del Convento de Santa Isabel y Museo Victorio Macho-Roca Tarpeya.

El alcalde de Toledo ha animado a toledanos y visitantes a disfrutar de esta experiencia que permite conocer la ciudad "de otra manera", al atardecer, con música y gastronomía. "Es distinto conocer un espacio que hacerlo al atardecer, con música y degustando nuestra gastronomía", ha señalado.

Asimismo, ha recordado que más de un millar de personas participaron en la segunda edición y ha destacado que 'DegusTO' "se ha hecho un hueco en la agenda cultural de la ciudad de Toledo" y contribuye a generar "ese turismo de calidad que es el turismo cultural".