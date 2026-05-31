Rober Gutiérrez apela a la afición para culminar el ascenso de la Balompédica a 1ª RFEF: "No bastarán los 11 jugadores"

1091446.1.260.149.20260531141816 El Frente 1946, siempre animando en La Fuensanta - TWITTER @UB_CONQUENSE

CUENCA 31 May. (EUROPA PRESS) -

A pocas horas de que la Unión Balompédica Conquense se enfrente al CD Ourense con el objetivo de remontar el 1-0 en contra del partido de ida para culminar una temporada histórica en Cuenca, el entrenador de la plantilla, Rober Gutiérrez, y el capitán del equipo, Kaín, atienden a pie de una Fuensanta que registrará su mejor entrada histórica para coincidir en que la afición será clave para conquistar el sueño.

"Estamos ante el partido más importante de los últimos años y no lo podemos dejar escapar", asegura Gutiérrez, que quiere coger un tren a Primera RFEF que ni los más optimistas pensaban que se podía coger hace un año, menos aún si se mira atrás y se recuerda que el técnico que hoy lucha por el ascenso es el mismo que lo salvó de bajar de Tercera División hace no mucho tiempo.

Cuando piensa en aquello, Rober siente "responsabilidad", porque se espera un lleno de 7.000 personas en La Fuensanta. "Nos estamos acostumbrando a algo muy grande, algo maravilloso, que están construyendo los nuevos inversores y el aliento de esa afición que se está sumando es fundamental".

En lo personal, agradece cómo el club "me ha dado la posibilidad de crecer mucho a nivel personal y profesional y es algo que me llevaré siempre en mi mochila". Por su parte, el club ha plasmado su confianza en el míster con una renovación antes incluso de que comenzara el playoff.

Rober espera poner el broche de oro a una temporada "en la que nuestro cuerpo técnico no comenzó la temporada y nos tuvimos que adaptar a la plantilla, pero conseguimos los puntos suficientes que permitieron, en la segunda vuelta con los fichajes de invierno, dar ese salto de calidad".

"Sobre febrero o marzo, cuando estábamos cerca del playoff, ya nos creíamos capaces de todo", afirma Rober, que cree que la conexión que se ha creado con el público, que ahora se cuenta por miles, tiene que ver con los resultados, porque "es muy importante que lo que el aficionado vea dentro del campo le transmita ilusión", pero también porque "los nuevos inversores están dotando a La Fuensanta de un colorido que apetece venir y, a nivel de marketing, se están haciendo bien las cosas para que se hable del Conquense a nivel nacional".

En lo deportivo, Rober advierte de que ante el Ourense "no bastarán con los once jugadores que jueguen de inicio y los que salgan desde el banquillo", sino también será importante "que la energía de la grada sea positiva, porque habrá momentos complicados". "Hay que hacer disfrutar a la afición y devolverles lo que nos han dado durante el año"

"UNA SEMANA MUY LARGA=

"Se nos ha hecho la semana muy larga, porque tenemos muchas ganas de que llegue el partido y de disfrutar", confiesa el capitán de la Balompédica, Kain, que augura una tarde "espectacular" a pesar de que el partido ha coincidido en un fin de semana de puente en Cuenca.

"Por la calle nos dan muchos ánimos y nos dicen que vamos a por ellos, así que hay que hacerles disfrutar y devolverles todo lo que nos han dado durante el año", se compromete un Kain que ha jugado varias ocasiones en este estadio, primero como visitante y desde 2024 como local y ha tenido la oportunidad de ver cómo la grada se ha ido llenando.

"La verdad es que de la temporada pasada a esta han habido un montón de cambios, tanto a nivel de masa social como infraestructura, y yo creo que no hay color. Miras la Fuensanta del año pasado y la miras este año y es un espectáculo, estamos muy contentos de poder disfrutarlo".

El crecimiento institucional ha ido además de la mano del deportivo "y la ciudad está muy ilusionada", recalca el atacante blanquinegro, que tras pasar un año prácticamente inédito por una lesión que también le dio guerra a principio de curso, "he podido volver a disfrutar otra vez del fútbol y ayudar al equipo".

Kain es consciente de que, ya solo haber llegado hasta esta final por el ascenso, es un sueño, pero está más que convencido "de que este equipo haciendo todo lo que veníamos haciendo hasta ahora, estaremos muy cerca de lograrlo"