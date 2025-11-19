Roberto Brasero, Ángela Vallvey o Tomás Roncero, entre los galardonados en los I Premios de Periodismo Legado Quijote

CIUDAD REAL 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Roberto Brasero, Ángela Vallvey, Tomás Roncero, Luz Sánchez Mellado, Casimiro García Abadillo, Cristina García Rodero y Miguel Ángel Mellado serán las siete personalidades que serán reconocidas en la primera edición de los Premios Nacionales de Periodismo y Comunicación Legado Quijote, impulsados por la Diputación de Ciudad Real.

El presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde; la vicepresidenta primera de la Diputación y responsable del área de Promoción Turística, María Jesús Pelayo, y la directora de los galardones, la periodista María Manjavacas, han sido los encargados de dar a conocer los nombres de los galardonados, cuyos premios se entregarán el próximo 26 de noviembre, en el Paraninfo Ernesto Martínez Ataz de Ciudad Real.

Unos premios que nacen con el objetivo de proyectar los valores quijotescos y reforzar la imagen de la provincia a través de profesionales que representan "lo mejor del oficio", tal y como ha destacado Pelayo.

La vicepresidenta ha subrayado que el programa está concebido "desde la neutralidad institucional" y abierto a todos los medios, con la intención de que el espíritu del Quijote sirva de puente "entre generaciones, cultura y periodismo".

Del mismo modo, ha señalado que este primer año los galardones serán honoríficos a personalidades que encarnan estos valores del Quijote, pero ha avanzado que en sucesivas ediciones se trabajará en unas bases que permitan incorporar aportaciones económicas para que participen periodistas de todo el país.

Asimismo, ha defendido que estos reconocimientos buscan distinguir a profesionales que actúan como "promotores de lo nuestro" y que contribuyen a proyectar la provincia a través de su trayectoria.

Por su parte, el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Valverde, ha valorado estos premios como un reconocimiento "a la profesión y a los comunicadores", destacando que la provincia cuenta con el legado de "una obra universal" que encierra valores como la honestidad, la búsqueda de la verdad, la libertad y el interés común.

Finalmente, ha defendido que los galardonados son "grandísimos profesionales del periodismo y de la cultura" y que su labor contribuye a reforzar la imagen de Ciudad Real.

SIETE PREMIADOS

La directora de los premios, María Manjavacas, ha incidido en que en esta primera edición se va a premiar a "siete referentes del periodismo", cuyas carreras representan diferentes ámbitos del oficio.

Entre ellos, la fotógrafa Cristina García Rodero, referente de la fotografía documental y primera española en ingresar en la agencia Magnum en 2009; el periodista Miguel Ángel Mellado, con una amplia trayectoria en medios como El Mundo y El Español; y la escritora y periodista Ángela Vallvey, ganadora del Premio Nadal y finalista del Premio Planeta.

También serán distinguidos Casimiro García-Abadillo, exdirector de El Mundo, y actual director de El Independiente; Luz Sánchez Mellado, referente del periodismo de opinión y columnista de El País; el periodista deportivo Tomás Roncero, uno de los comunicadores deportivos más populares del país; y Roberto Brasero, presentador de El Tiempo en Antena 3 y divulgador que ha acercado durante años la información meteorológica al gran público.

Manjavacas ha añadido que los premios "son un espejo en el que mirarse" y que las trayectorias reconocidas este año marcan la hoja de ruta que se pretende seguir en futuras ediciones.