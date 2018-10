PP C-LM dice que Santamaría es la candidata favorita del PSOE y por eso "no es la mejor opción"

Actualizado 17/07/2018 12:16:30 CET

Circunscribe el apoyo del 'número dos' del PP toledano a Soraya dentro de la "minoría". "No rompe el pensamiento de la mayoría"

TOLEDO, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP de Castilla-La Mancha, Lorenzo Robisco, ha considerado sobre la aspirante a presidir su partido, Soraya Sáenz de Santamaría, que es la candidata "favorita" del PSOE de Castilla-La Mancha, razón por la cual se ha mostrado preocupado de que pueda conseguir el liderazgo de la formación.

A preguntas de los medios tras una rueda de prensa, ha insistido en que Sáenz de Santamaría "es la candidata que defiende y apoya el PSOE", recordando que ha recibido buenas palabras de personalidades como el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero o la portavoz del PSOE castellano-manchego, Blanca Fernández.

"Me van a permitir. Creo que no es bueno que Soraya sea la candidata que defiende el PSOE. Si a Soraya la defiende el PSOE y la quiere el PSOE, para el PP de Castilla-La Mancha no es la mejor opción", ha afirmado.

De otro lado, se ha pronunciado sobre la postura mostrada por el secretario general del PP toledano, Emilio Bravo, que este lunes mostraba su apoyo a Sáenz de Santamaría.

"Es una declaración a título personal que no rompe en modo alguno el pensamiento de la inmensa mayoría del PP de Castilla-La Mancha", ha dicho Robisco, que se ha erigido como portavoz de los 'populares' de las cinco provincias.

Tras recordar que Soraya Sáenz de Santamaría apenas recabó un 10% del voto de la militancia en Castilla-La Mancha, ha recordado que es María Dolores de Cospedal "la líder" en la región y quien "ha unido al partido" en la Comunidad Autónoma.