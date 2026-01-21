Robles exige a Putin que "deje de poner obstáculos e inconvenientes" al proceso de paz en Ucrania

La ministra de Defensa, Margarita Robles, visita al personal ucraniano que se instruye en el marco de la Operación EUMAM-UA, en la Academia de Infantería, a 21 de enero de 2026, en Toledo, Castilla-La Mancha (España). La EUMAM-UA es una misión de asisten - Mateo Lanzuela - Europa Press

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha exigido este miércoles al presidente de Rusia, Vladimir Putin, que "deje de poner obstáculos e inconvenientes" al proceso de paz en Ucrania. "Ucrania necesita una paz justa, una paz duradera y no solamente Ucrania sino el mundo entero", ha reivindicado Robles desde Toledo capital.

Robles, que ha visitado al personal ucraniano que se instruye en el marco de la Operación EUMAM-UA, en la Academia de Infantería de Toledo, ha asegurado que como hace habitualmente le gusta realizar estas visitas para transmitir el apoyo a los ucranianos que se forman en España, especialmente --ha dicho-- "en estos momentos en los que todo el mundo está pendiente de que haya un acuerdo de paz".

"Pero el acuerdo de paz se está retrasando y se está retrasando por una razón evidente, porque por parte de Putin se están poniendo todos los inconvenientes para poder llegar al acuerdo de paz".

Dicho esto, ha transmitido que España y la Unión Europea quieren que "la paz llegue", una paz justa y duradera, que "no puede ser una imposición para Ucrania", ha advertido la titular de Defensa.

Tras asegurar que hay que ver cómo se desarrollan los acontecimientos, ha dejado claro que España y la Unión Europea van "a estar con Ucrania". "Vamos a apoyarlas en el proceso de paz y exigimos sobre todo a Putin que deje de poner obstáculos e inconvenientes al proceso de paz. Ucrania necesita una paz justa, una paz duradera y no solamente Ucrania sino el mundo entero".