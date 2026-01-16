Rodríguez afea a Madrid por "llamar a inversores extranjeros a comprarse los barrios enteros" y expulsar a madrileños

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, visita las obras de construcción de una promoción de 159 viviendas asequibles en Illescas - EUROPA PRESS

ILLESCAS (TOLEDO), 16 (EUROPA PRESS)

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha aprovechado su visita a una promoción de 159 viviendas destinadas al alquiler asequible en Illescas, para afear que la prioridad de la Comunidad de Madrid no sea hacer vivienda pública a precios asequibles, sino que sea "llamar a inversores extranjeros a comprarse los barrios enteros, expulsando de estos barrios a madrileños y madrileñas" que cada día vienen a vivir a Castilla-La Mancha.

Dicho esto, ha afirmado que "Castilla-La Mancha está acogiendo a un 30% de las personas que salen de la Comunidad de Madrid, expulsadas en gran medida por la falta de vivienda".

La ministra ha felicitado al alcalde de Illescas, José Manuel Tofiño, por la política que ha desplegado al frente del consistorio: "Él está muy implicado en atender su ciudad, en atender esa demanda demográfica que está teniendo como consecuencia de ese crecimiento económico y también como consecuencia de la mala política".

En ese sentido, ha destacado que "Illescas es el éxito de una buena política industrial, acompañada de una buena gestión de los servicios públicos por parte del municipio, con un buen diseño del futuro y de la respuesta a la vivienda". "De creer que los trabajadores y las personas no somos solo capital productivo, sino que los trabajadores y las trabajadoras tenemos derecho a vivir donde trabajamos", ha apuntado Rodríguez.

También ha puesto de relieve el hecho de que Castilla-La Mancha crea en la política de vivienda, en una vivienda pública y en una vivienda asequible para una mayoría social, que "es en lo que trabajamos desde el Ministerio de Vivienda", ha abundado.

A la visita han asistido, junto a la ministra, la subsecretaria de Vivienda y Agenda Urbana, Llanos Castellanos, y la directora general de Planificación y Evaluación, Inés Sandoval. Asimismo, han acudido el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, el alcalde de Illescas, José Manuel Tofiño, y el consejero de Fomento de Castilla-La Mancha, Ignacio Hernando, entre otras autoridades.

Isabel Rodríguez ha asegurado que el "principal objetivo para solucionar este problema y evitar que sea recurrente y garantizar el derecho de acceso a la vivienda pasa por la construcción de un parque público de vivienda". "No me canso de decirlo y de reiterarlo", ha apuntado.

La promoción visitada en el día de hoy tiene una subvención de 7,9 millones de euros del Gobierno de España y un préstamo del Instituto de Crédito Oficial por valor de casi 20 millones de euros.

Las viviendas tendrán un coste aproximado entre los 600 y los 650 euros al mes, incluyendo plaza de garaje y trastero. En Castilla-La Mancha, desde el año 2018 el Gobierno de España ha invertido más de 390 millones de euros. Con ellos, se ha financiado la construcción y rehabilitación de 6.090 viviendas.