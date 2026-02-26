Rodríguez centra la rehabilitación como eje permanente de la política de vivienda y anuncia ayudas de hasta 35.000 euros

Archivo - La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, interviene en la jornada 'Rehabilitar España: barrios, territorio y futuro'. En Albacete. - VÍCTOR FERNÁNDEZ/EUROPA PRESS - Archivo

ALBACETE, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha situado la rehabilitación como eje estructural y permanente de la política de vivienda en España y ha anunciado ayudas de hasta 35.000 euros para actuaciones en municipios rurales siempre que se dediquen a vivienda habitual, con incrementos si dichas mejoras tienen carácter patrimonial.

Así lo ha indicado durante la inauguración de la jornada 'Rehabilitar España: barrios, territorio y futuro', celebrada en Albacete, desde donde ha defendido que la estrategia de continuar con la rehabilitación de vivienda irá más allá del fin de los fondos europeos.

Rodríguez ha subrayado que la ola de rehabilitación impulsada tras la pandemia ha sido un "éxito colectivo" y ha permitido mejorar la calidad de las viviendas, regenerar barrios y movilizar inmuebles obsoletos.

"Se acaban los fondos europeos, pero la rehabilitación sigue", ha afirmado, insistiendo en que el compromiso del Gobierno es mantener esta línea como política estable.

La ministra ha recordado que España cuenta con uno de los parques de vivienda más antiguos de Europa y que la intervención sobre edificios envejecidos es esencial tanto para mejorar la habitabilidad como para ampliar la oferta disponible.

En este sentido, ha destacado que el 30% de los 7.000 millones del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 se destinarán a rehabilitación residencial.

Entre las nuevas medidas, ha avanzado ayudas de hasta 35.000 euros en núcleos rurales cuando las viviendas se destinen a residencia habitual o alquiler asequible, cuantía que podrá alcanzar los 45.000 euros en viviendas con singularidad patrimonial.

El objetivo es que el plan pueda aprobarse en el Consejo de Ministros este trimestre y desplegarse a lo largo del año, tal y como ha recordado la ministra.

Rodríguez ha defendido además el papel de la rehabilitación en la cohesión territorial y ha señalado que el 45% de las viviendas vacías en España se concentran en entornos rurales, por lo que ha reivindicado que "hay mucha vida más allá de la M-30" y que la respuesta al problema de la vivienda debe pasar también por reforzar el equilibrio territorial.

Durante su intervención, ha puesto como ejemplo el barrio de La Pajarita, en Albacete, donde se han rehabilitado más de 450 viviendas. Las actuaciones han permitido mejorar el aislamiento térmico y acústico y reducir la factura energética, con ahorros estimados de entre 400 y 600 euros anuales por familia.

La titular de Vivienda ha vinculado esta estrategia a la sostenibilidad y ha defendido que la política rehabilitadora no solo mejora la calidad de vida, sino que contribuye a la transición energética y a la generación de empleo en el sector de la construcción.

JORNADA SOBRE REHABILITACIÓN

La jornada, organizada por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, abordará, a través de cinco mesas de debate, los beneficios sociales de la rehabilitación, su financiación, la sostenibilidad, la lucha contra la despoblación y su papel frente a la emergencia climática.

Participarán representantes del Gobierno, comunidades autónomas, ayuntamientos, colegios profesionales, asociaciones vecinales y entidades del sector.