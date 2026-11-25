Acto electoral del PSOE en Almagro. - PSOE CIUDAD REAL

CIUDAD REAL 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata número uno del PSOE al Congreso de los Diputados por la provincia de Ciudad Real, Isabel Rodríguez, ha anunciado este miércoles que Almagro será una de las dos sedes de la sexta edición de TAC!, el Festival de Arquitectura Urbana impulsado por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

Así lo ha dado a conocer durante un encuentro comarcal del Partido Socialista celebrado en la localidad, en el que también han intervenido el secretario general del PSOE provincial, José Manuel Caballero; los candidatos al Congreso Julián Nieva y María Montes, y el alcalde de Almagro, Francisco Ureña.

Rodríguez ha explicado que esta iniciativa, de alcance nacional y dirigida especialmente a jóvenes profesionales de la arquitectura, permitirá dar una mayor proyección al patrimonio de Almagro y su comarca, estableciendo un diálogo entre la arquitectura y las artes escénicas coincidiendo con la celebración del 50 aniversario del Festival Internacional de Teatro Clásico, ha informado el PSOE en nota de prensa.

"Lo vamos a hacer para poner en valor precisamente la arquitectura, nuestra arquitectura, el valor patrimonial de Almagro y de su comarca", ha señalado Rodríguez, quien ha resumido los tres grandes ejes sobre los que girará esta cita: "Arquitectura, patrimonio y artes escénicas".

La candidata socialista ha recordado el encuentro celebrado el pasado verano en Almagro, en el marco del Festival Internacional de Teatro Clásico, en el que participaron expertos de ambas disciplinas.

Asimismo, ha destacado la dimensión comarcal de esta nueva cita, que pondrá el foco en la arquitectura joven, la sostenibilidad y el patrimonio, así como las posibilidades que ofrece Almagro para acoger iniciativas culturales de alcance nacional.

Rodríguez ha defendido el potencial del medio rural como espacio en el que desarrollar proyectos profesionales y personales, apostando por un modelo territorial descentralizado que permita generar oportunidades más allá de las grandes ciudades.

"Yo reivindico la España descentralizada, la España autonómica y el valor de los pueblos", ha expresado Rodríguez.

INVERSIONES EN MUNICIPIOS

En este sentido, ha repasado las inversiones que, durante los últimos años, han llegado a los municipios españoles para modernizar sus infraestructuras hídricas, centros sociales y culturales, instalaciones educativas y alumbrado público, así como los recursos destinados al tejido empresarial y a los trabajadores autónomos.

Rodríguez ha incidido en las posibilidades que ofrecen actualmente la conectividad, las nuevas tecnologías y la calidad de vida de los pueblos para atraer profesionales, empresas y nuevos proyectos.

Por otro lado, ha repasado algunas de las últimas medidas adoptadas por el Gobierno de España, entre ellas la revalorización de las pensiones, el incremento del Salario Mínimo Interprofesional, las mejoras salariales de los empleados públicos y la ampliación de los permisos por nacimiento.

Rodríguez también ha hecho balance de estas semanas, definiéndolas como "la campaña más bonita" que ha vivido "nunca" en todos sus años de militancia socialista y destacando la implicación de las agrupaciones locales.

Por su parte, el secretario general del PSOE de la provincia de Ciudad Real, José Manuel Caballero, ha destacado el desarrollo de una campaña electoral que los socialistas han querido marcar desde el primer momento por el respeto y la convivencia.

"Los políticos, con nuestro comportamiento y con nuestras declaraciones, hacemos pedagogía y somos ejemplos para el resto de la sociedad", ha señalado Caballero, quien ha recordado la propuesta de un decálogo de buenas prácticas electorales que el PSOE trasladó al resto de formaciones políticas al inicio de la campaña.

El dirigente socialista ha defendido el respeto como principio fundamental de la convivencia democrática y ha repasado las políticas desarrolladas durante los últimos años en materia de dependencia, empleo, educación y protección social.

El candidato al Congreso de los Diputados Julián Nieva ha destacado la evolución del empleo, el crecimiento económico de España y la consolidación por ley de la revalorización de las pensiones, además de defender la importancia de preservar la sanidad pública, universal y gratuita y los derechos sociales conquistados durante las últimas décadas.

"Todavía nos quedan muchos avances y muchos logros que conquistar", ha señalado Nieva.

María Montes ha centrado su intervención en la igualdad de oportunidades entre generaciones, rechazando la confrontación entre jóvenes y mayores en cuestiones como el acceso a la vivienda y las pensiones.

Asimismo, coincidiendo con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, ha incidido en la necesidad de continuar trabajando para erradicar la violencia machista y proteger los derechos y libertades de las mujeres.

"Queremos blindar nuestros derechos porque las mujeres, de todas las edades, jóvenes y mayores, podemos ser las grandes perdedoras de un Gobierno de derechas", ha manifestado.

Finalmente, el alcalde de Almagro, Francisco Ureña, ha destacado los avances registrados en materia de empleo, crecimiento económico y mejora de los salarios, subrayando la importancia de que el desarrollo económico vaya acompañado de una distribución más equitativa de la riqueza.