Rodríguez ve "mucha polémica" en torno a la bonificación a caseros y recuerda que este tipo de incentivos ya se aplican

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, visita las obras de construcción de una promoción de 159 viviendas asequibles en Illescas - EUROPA PRESS

ILLESCAS (TOLEDO), 16 (EUROPA PRESS)

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, considera que ha habido "mucha polémica" en torno a la bonificación propuesta para caseros que no eleven el precio del alquiler cuando se renueven los contratos y recuerda que este tipo de incentivos ya se está aplicando y, además, "se están beneficiando muchos ciudadanos".

Preguntada al respecto durante la visita que ha realizado a las obras de construcción de una promoción de 159 viviendas asequibles en Illescas (Toledo), Rodríguez ha explicado que se trata de un real decreto que "se está redactando", pero "hay un texto base" al que invita a acudir, y "quizás se solvente una gran parte de la polémica".

Así, ha comentado que este tipo de incentivos para abaratar los precios del alquiler y dar estabilidad a los contratos, "es una ley que hoy está en vigor en España, que se está aplicando y de la que se están beneficiando muchos ciudadanos donde sus dirigentes autonómicos han sido responsables y, atendiendo a zonas de especial tensión en el mercado, están consiguiendo controlar, abaratar y dar estabilidad a los contratos de alquiler".

"Ese el propósito de esta medida", un incentivo que, según ha manifestado la ministra, "está modulado dependiendo del cumplimiento de esos propósitos de abaratamiento de precio o de estabilidad de los contratos".

Sobre el rechazo de Sumar a esta propuesta, la ministra ha incidido en que la parte socialista del Gobierno habla cada día con los ministros de Sumar y se ven cada semana en distintos foros --como el Consejo de Ministros o la Comisión Delegada de Asuntos Económicos--. Y "lo importante" --ha subrayado-- "es que compartimos objetivo y que estamos desplegando un modelo de gobierno de éxito".

"No solo es que estamos juntos y que deseamos lo mismo, sino que esta legislatura y este Gobierno tienen mucho sentido por muchas razones, pero sobre todo para seguir avanzando en el derecho a la vivienda", ha enfatizado Isabel Rodríguez.