Rojo abordará las 10 "chapuzas" de Guarinos en el Debate de la Ciudad y cree que Guadalajara está "más sucia y enfadada"

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Guadalajara Alberto Rojo. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal del PSOE y exalcalde de Guadalajara, Alberto Rojo, ha hecho este jueves un balance crítico de los más de tres años de Gobierno de Ana Guarinos y ha asegurado que la ciudad llega al Debate del Estado de la Ciudad, que se celebrará este viernes, "peor que en 2023, más cara, más sucia y más enfadada".

En una rueda de prensa previa al debate, Rojo ha propuesto denominar la sesión "debate sobre la dejadez de la ciudad" y ha acusado a Guarinos de haber gobernado "de espaldas a la gente" mediante decisiones que, a su juicio, la han obligado posteriormente a rectificar.

El socialista ha anunciado que llevará al debate de mañana diez asuntos que considera las principales "chapuzas" del mandato, tales como la subida del IBI, la zona azul, el proyecto del denominado 'scalextric', la gasolinera del Puente Árabe, el transporte urbano, la gestión de las entradas para los encierros, la falta de limpieza, la política cultural, la relación con los trabajadores municipales y la organización del partido entre el Deportivo Guadalajara y el Barcelona.

Rojo ha situado la subida del IBI como "la mayor" de estas cuestiones y ha asegurado que ha supuesto más de 300 euros anuales adicionales para las familias y unos 1.000 euros acumulados durante el mandato. También ha criticado la ampliación de la zona azul que, según ha señalado, provocó movilizaciones vecinales y una posterior rectificación parcial por parte del Gobierno municipal.

Respecto al proyecto del 'scalextric', correspondiente al eje de la calle Cardenal González de Mendoza y el entorno del Santuario de la Antigua, ha cuestionado una inversión que sitúa cerca de los once millones de euros y ha reclamado su paralización. La obra salió a licitación con un presupuesto base de casi 10,5 millones de euros, IVA incluido, y un plazo previsto de 18 meses.

El también exalcalde ha criticado asimismo la autorización de la gasolinera situada en una promoción nueva de viviendas cerca del Puente Árabe, la situación del transporte urbano, que ha relacionado con conflictos laborales, una licitación desierta y un pronunciamiento judicial, y la mala gestión del acceso a la plaza de toros durante los encierros mediante entradas.

La limpieza, que ha definido como una de las principales quejas vecinales, y la política cultural completan otros dos de sus reproches. En este último caso, ha denunciado la salida de Guadalajara de iniciativas como Fescigu o Cine Lento y ha hablado de un "exilio cultural" que atribuye a la política del actual Gobierno municipal.

La conflictividad con los trabajadores municipales y la organización del encuentro entre el Deportivo Guadalajara y el Barcelona completan su decálogo. Sobre este último episodio, Rojo ha criticado la "improvisación" y la falta de comunicación con el área deportiva municipal y ha considerado que se perdió una oportunidad para proyectar la ciudad.

Rojo ha asegurado que todas estas cuestiones tienen como denominador común, a su juicio, la toma de decisiones "sin escuchar a la gente". También ha acusado al equipo de Gobierno de dedicar parte de su actividad a enfrentarse con la oposición y ha defendido una forma de hacer política "radicalmente distinta", basada en un mayor diálogo.

De cara a las elecciones municipales de 2027, para las que será el candidato del PSOE a la Alcaldía, Rojo ha avanzado que su propósito pasa por aliviar la carga fiscal de las familias, reforzar los servicios públicos y desarrollar un plan integral de inversión en los barrios. También ha asegurado que tratará de "revertir todo aquello que sea posible" y que considere perjudicial para Guadalajara.

En particular, sobre el 'scalextric', ha señalado que estudiaría las posibilidades de actuación si el PSOE recupera el Gobierno municipal y ha advertido de que la capacidad de revertir el proyecto será menor una vez adjudicado y firmado el contrato. "Hoy deseo principalmente que la señora Guarinos pare esta obra", ha afirmado.

El Debate del Estado de la Ciudad se celebrará este viernes, 2 de octubre, en una sesión extraordinaria de pleno en el Centro Social Los Valles. La alcaldesa, Ana Guarinos, será la primera en intervenir, durante un máximo de una hora, y posteriormente lo harán los grupos municipales. La sesión no contempla la adopción de acuerdos sino que tiene como objetivo analizar las acciones políticas y de gestión realizadas durante el último año.