Rojo se descarta para una candidatura al Congreso o al Senado: "Mi única y absoluta prioridad es Guadalajara"

El concejal del PSOE, Alberto Rojo. - PSOE

GUADALAJARA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El edil y candidato del PSOE a la Alcaldía del Ayuntamiento de Guadalajara y diputado en el Congreso, Alberto Rojo, ha afirmado este miércoles que no formará parte de ninguna candidatura a Congreso o al Senado en las próximas elecciones: "Mi única y absoluta prioridad es Guadalajara", ha añadido.

A preguntas de los medios, Rojo ha señalado que ya le ha transmitió a la dirección del partido que no volvería a formar parte de ninguna candidatura a la Cámara Baja y a la Cámara Alta cuando sean las elecciones generales, y que renunciaría al acta en el momento que considerase que no podía atender correctamente los intereses de la ciudad.

"Las elecciones se han convocado ya y mi decisión y mi deseo es el mismo, el de no encabezar ni formar parte de ninguna candidatura al Congreso ni al Senado porque mi prioridad va a ser la ciudad de Guadalajara, como la ha sido en mi época como alcalde, en la oposición y trabajando en el Congreso de los Diputados", ha sostenido.

Ha apuntado el candidato del PSOE a la Alcaldía de Guadalajara que ésta ha sido una decisión tomada en el ámbito del partido. "Vamos a seguir trabajando con mucha fuerza por los intereses de la ciudad, de sus vecinos y de sus vecinas", ha concluido.

BAJAR LOS IMPUESTOS

Durante su comparecencia, Rojo ha dicho a la alcaldesa de la ciudad, Ana Guarinos, que es momento de bajar los impuestos. "Y no porque se lo volvamos a decir desde el PSOE sino porque la ciudadanía se lo lleva pidiendo varios años ya".

Para el concejal socialista y candidato a la Alcaldía, todas las subidas de impuestos llevadas a cabo por Ana Guarinos han hecho que en cada hogar de la ciudad de Guadalajara se paguen 1.000 euros más al año. "Por ello, hoy le vuelvo a pedir a Guarinos que revierta de inmediato el sablazo a los bolsillos de la gente", ha afirmado.

"Al PP se le llena la boca hablando de impuestos, menos de las subidas fiscales de Guarinos", ha asegurado Rojo. "De hecho, se han llegado a hacer fotos frente a los surtidores de gasolina para hablar de precios. Y yo les digo que, por coherencia, en un momento en el que los precios repuntan por el alza en los combustibles y en la energía, alivien de una vez la carga fiscal a las familias y bajen los impuestos para 2027".

Para poder bajar los impuestos, ha dicho, Guarinos tiene de plazo hasta el 31 de octubre para convocar un pleno de ordenanza fiscales y llegar a tiempo al 1 de enero. "Por eso insistimos en que es momento de bajar los impuestos ya, porque superado ese plazo no será posible modificar los impuestos para el próximo año", ha añadido.

Asimismo, el candidato socialista a la Alcaldía del Ayuntamiento de Guadalajara considera que, mientras todas las administraciones llevan años introduciendo ayudas, bonificaciones o rebajas fiscales que ayudan a paliar el efecto en los precios de los conflictos internacionales, "Guarinos sólo se ha preocupado de subir el IBI, la basura, de llenar la ciudad de zona azul y ya les hemos hablado de la intención de subir el precio del billete de autobús".

Rojo ha lamentado que la política de la regidora 'popular' se base en el ataque y el insulto hacia su persona. "Lo hace con un objetivo claro: no hablar de Guadalajara, de su pésima gestión y de una dolorosa realidad para todas las familias, que pagan mucho más para tener peores servicios públicos, ratas en las aceras y menos vida en las calles".