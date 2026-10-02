Rojo describe una Guadalajara de "nefasta gestión" y "paralizada en todos los sentidos" que él va a luchar por cambiar

El concejal del PSOE, Alberto Rojo, en el Debate sobre el Estado de la Ciudad. - PSOE

GUADALAJARA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Guadalajara, Alberto Rojo, ha acusado este viernes la "nefasta gestión" del equipo de Gobierno de PP y Vox, en una ciudad que está "paralizada en todos los sentidos" y que los socialistas, con él como candidato a la Alcaldía en las próximas elecciones, van a luchar por cambiar.

Durante su única intervención en el Debate sobre el Estado de la Ciudad --Rojo ha agotado en una sola los 15 minutos que le correspondían de uso de la palabra para marcharse a la sesión que se celebraba en el Congreso de los Diputados, lo que ha generado las críticas de 'populares' y Vox--, el socialista ha abundado en el argumento de que el equipo de Gobierno, tras cuatro años, "sigue hablando más" del gobierno que él presidió que del suyo propio.

A partir de ahí ha acusado "la dejadez" y la "hoja de chapuzas tan larga" que acumula este equipo de Gobierno, entre las que ha citado diez, que han provocado "el mayor descontento social que se recuerda en esta ciudad" y que han dejado a la alcaldesa, Ana Guarinos, "sin credibilidad", mencionando el IBI, la zona azul, el 'scalextric-ratonera', la gasolinera, los autobuses, las entradas de los encierros, la limpieza, el "exilio" cultural, la "guerra" con los trabajadores municipales y el partido de fútbol Dépor-Barcelona.

"Diez chapuzas" que son el balance de tres años de Gobierno de Guarinos con Vox, en los que el equipo de Gobierno ha tenido "tiempo para casi todo, ha tenido tiempo para confrontar, ha tenido tiempo para llevar al debate a cualquier terreno que no fuera el de esta ciudad y para tapar así su nefasta gestión. Lo que no ha encontrado es tiempo para Guadalajara", ha precisado.

En opinión de Rojo, "si uno tuviera que resumir su mandato en una frase tendría un problema porque no cabe en una", incidiendo en que este ha sido el mandato "de las subidas salvajes de impuestos, el de los servicios públicos en pie de guerra, el de las huelgas, el de la falta de diálogo y el exceso de insultos, el del nulo talante".

El socialista ha destacado que mientras el equipo de Gobierno habla "de una Guadalajara imaginaria que avanza, hay otra Guadalajara, la de verdad, que protesta", mientras "hablan de una ciudad transformada, hay vecinos que salen a la calle para pedir que se les escuche" y mientras "hablan de gestión, la ciudadanía se pregunta por qué paga más por unos servicios que no mejoran".

Ha declarado que los vecinos de Guadalajara a lo largo de su mandato están pagando cerca de mil euros en impuestos, y ha preguntado a la alcaldesa si va a bajar el IBI en 2027, y si va a escuchar a los vecinos de Casas del Rey, donde se ha "empeñado en un proyecto faraónico" que es "una ratonera" que va a costar cerca de 11 millones de euros y que "nadie ha pedido".

"LEGISLATURA DEL OSCURANTISMO"

"Esta es la legislatura del oscurantismo y del desconocimiento y no se puede sostener mucho más tiempo", ha continuado Alberto Rojo, quien ha recriminado a la primera edil que heredase "una ciudad viva, una ciudad en claro progreso, locomotora del crecimiento económico de Castilla-La Mancha, en expansión, con paz social y con una actividad cultural rebosante" que ahora está "paralizada en todos los sentidos".

Ahora es "una ciudad que ha perdido vida y cultura, que dejó pasar la oportunidad de la Ciudad del Cine por puro sectarismo, con servicios municipales peores y más caros, y sucia, más sucia que nunca", ha incidido el concejal y candidato a la Alcaldía.

"Hay otra Guadalajara. La que no quiere la confrontación, la que quiere participar, seguir avanzando y no perder más oportunidades; la que quiere que se la escuche y que se hable de su ciudad", ha terminado Rojo, quien ha puntualizado que esa otra es "bastante más numerosa" que la que la alcaldesa describe en sus discursos y es por la que desde el PSOE van a luchar.