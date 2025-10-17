Rojo: "Si Guarinos no fuera alcaldesa, el Fuerte de San Francisco estaría hoy en obras"

Alberto Rojo durante la rueda de prensa en la sede del PSOE de Guadalajara. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El que fuera alcalde de la capital alcarreña y concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento, Alberto Rojo, ha asegurado que "si Guarinos no fuera alcaldesa, hoy el Fuerte de San Francisco estaría en obras y la Ciudad del Cine sería una realidad en Guadalajara".

En una comparecencia de prensa, acompañado de cuatro concejales de su grupo, la alcaldesa ha acusado este jueves a la alcaldesa actual regidora de haber "dinamitado" el proyecto de la Ciudad del Cine y de mantener "bloqueado" el futuro del Fuerte de San Francisco, lo que, según dijo, "ha supuesto un verdadero drama y una pérdida irreparable de oportunidades para la ciudad".

"El proyecto se construye ahora en Toledo porque Guarinos decidió enterrarlo, hizo perder el tiempo a la Junta y hasta convocó un pleno innecesario. Solo ella ha dado un mazazo a Guadalajara", ha denunciado.

El edil socialista consideró "muy grave" que la alcaldesa haya afirmado que fue la Junta de Comunidades la que paralizó la iniciativa. "Lo dice sin complejos y sin vergüenza; está insultando la inteligencia de la gente", ha dicho.

"El problema de Guarinos es que pesan más sus mentiras que sus acciones. Ella es la única responsable de que el Fuerte no esté ya en obras", ha referido.

También ha pedido a la regidora que "piense por una vez en Guadalajara" y que dé "un sí rotundo" al campus de Formación Profesional propuesto por el Gobierno regional en el Fuerte de San Francisco.

"La Junta estaba en disposición de licitar las obras de la Ciudad del Cine y, después, ha ofrecido el campus de FP, pero Guarinos no ha dicho nada. Está bloqueando e impidiendo que otros hagan", ha lamentado, calificándola como "el mayor lastre para el Fuerte de San Francisco".

El exalcalde ha acusado también al PP de usar el complejo patrimonial "como un ariete de confrontación política" contra el presidente regional, Emiliano García-Page, y ha precisado que "ni Antonio Román antes ni Guarinos ahora han hecho nada por el Fuerte".

"El Gobierno regional está demostrando que invierte mucho y bien en Guadalajara, con más de 300 millones de euros en marcha, mientras Guarinos pone palos en la rueda", ha añadido.

En tono especialmente crítico, Rojo se ha referido a Guarinos "no como alcaldesa" sino como "una hincha de su partido", recordando que, este jueves, en lugar de acudir a escuchar el debate regional en las Cortes, fue a comer y a escuchar al líder del PP. Es un verdadero fraude: emplea la mentira para obtener ganancia", ha denunciado, insistiendo en cómo el Fuerte de San Francisco se ha convertido en "uno de sus principales instrumentos de confrontación".

El edil socialista ha concluido su intervención instando a la alcaldesa que "se siente a trabajar lealmente con la Junta para hablar del presente y del futuro del Fuerte de San Francisco", recordando que el proyecto de la Ciudad del Cine "nació en la pasada legislatura y Guarinos ha querido dinamitarlo".