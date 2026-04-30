La Romería de Tomelloso bate récord de asistencia y acaricia posicionarse en el mapa del turismo nacional

1083154.1.260.149.20260430140941 Procesión de las Antorchas, preludio de la Romería de la Virgen de las Viñas de Tomelloso, que aspira a ser declarada de Interés Turístico Nacional. - EUSEBIO GARCÍA DEL CASTILLO/EUROPA PRESS

TOMELLOSO (CIUDAD REAL), 30 (EUROPA PRESS)

Tomelloso ha hecho épica con su tradicional Romería de la Virgen de las Viñas, una efeméride que ha batido cifras inéditas, con más de 40.000 visitantes, siete reatas de mulas y unos 3.000 desplazamientos a la hora en bus desde el centro del municipio al recinto de Pinilla, donde se conmemora. Estos números hacen que esta arraigado fiesta acaricie ser la primera romería de Interés Turístico Nacional en la región.

En declaraciones a Europa Press, el presidente de la Hermandad Virgen de las Viñas, Alejandro Ramírez, aseguraba que la Procesión de las Antorchas, preludio de la romería en honor a la patrona, ha sido "histórica".

"Hemos superado con creces las personas que han participado en esta procesión, que con sus antorchas han portado un poquito más de luz en un santuario que ha estado repleto. Hemos tenido una procesión magnífica. Agradezco a las miles de personas que nos han acompañado".

Tras reparar en que esta peregrinación es uno de los actos más emotivos del calendario tomellosero, pues sirve para mostrar la devoción y el fervor de un pueblo hacia su patrona, se ha mostrado confiado en que esa comunión de miles de personas sirva para alcanzar esa deseada declaración de Interés Turístico Nacional.

Ramírez también ha destacado que las actividades desarrolladas con motivo de esta efeméride --concurso de tirachinas, de habilidad y de fotografía-- han superado las expectativas, unos resultados que llevan a los organizaciones a sentirse reconfortados por todo el trabajo previo realizado.

Emocionado se mostraba también el alcalde tomellosero, Javier Navarro, quien confesaba que recorrer el recinto de Pinilla empujado por esa multitud silenciosa supone "un momento de recogimiento sin igual".

"Esta romería está aglutinando cada a más visitantes de fuera de Tomelloso y, desde la Administración local, lo que tenemos que hacer es posibilitar que todo aquel que quiera acercarse al recinto de Pinilla pueda hacerlo".

Al margen del interés que despierta esta efeméride que une a todo un pueblo, Navarro ha defendido que el "gran" trabajo que la hermandad, el Ayuntamiento, asociaciones y empresas han realizado para exponer al Gobierno de España lo que se vive estos días en Tomelloso les valida a conseguir ese foco nacional.

"Queremos que sea la primera romería de Castilla-La Mancha que sea declarada de Interés Turístico Nacional, porque es una romería típica manchega, que congrega a miles de personas y que tiene elementos diferenciadores que nos capacitan para tener ese reconocimiento", ha aseverado.

ROMERÍA

Con el nuevo día, y después de una noche en la que Tomelloso brilló a la luz de las antorchas, una legión de fieles de la Virgen de las Viñas, las tradicionales reatas de mulas y las carrozas engalanadas, elementos esenciales de esta celebración, se dieron cita en el santuario para vivir colectivamente el día grande del municipio.

"Por fin ha llegado este día que llevamos meses y meses esperando. Confiar en que pronto podamos anunciar que esta tradición que estamos manteniendo con mucho arraigo, sea declarada Interés Turístico Nacional", ha insistido el presidente de la hermandad.

Por su parte, el alcalde ha destacado el "potente" dispositivo de seguridad y movilidad orquestado desde el Consistorio para que una romería que este año ha aglutinado a unas 40.000 personas se desarrolle con total normalidad.

Dicho esto, repasaba todas las acciones llevadas a cabo para poner en el mapa de España a la Virgen de las Viñas. "La Universidad de Castilla-La Mancha ha elaborado una memoria explicativa que cumple todos y cada uno de los requisitos que marca el decreto que fija esa declarción de Interés Turístico Nacional. Disponemos de una página web, en castellano e inglés, y tenemos impacto en los medios que nos solicitan".

La teniente de alcalde de Tomelloso, Elena Villahermosa, ha destacado que esta multitudinaria celebración cada vez se vive con más ilusión, con más fervor y atrae a más visitantes, fruto del arduo trabajo realizado.

"Los tomelloseros y el santuario de Pimilla merecen que esta romería sea declarada de Interés Turístico Nacional, porque nosotros, los tomelloseros cuando damos, lo damos todo", ha destacado.

Por su parte, la directora general de Asuntos Europeos del Gobierno de Castilla-La Mancha, Nazareth Rodríguez, ha puesto el foco en el interés que en la región ha despertado esta romería, gracias al esfuerzo de la hermandad y a todas las personas que se vuelcan para que este día, que evidencia la profunda raigambre que tiene este tradición, "sea cada vez más importante".

Cumpliendo con la tradición la Virgen de las Viñas descendió de su santuario a la Plaza de España, poniendo el broche final a una Romería crucial, que hace que la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional esté cada vez más cerca.