Las rondas de Mayo llenan de tradición las plazas de Guadalajara pese a la lluvia - AYTO GUADALAJARA

GUADALAJARA 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las tradicionales rondas de Mayo volvieron a celebrarse este fin de semana por las plazas del centro histórico de Guadalajara, manteniendo viva una de las expresiones culturales más arraigadas de la ciudad, a pesar de la lluvia caída durante la tarde y noche.

El acto contó con la presencia de la alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, acompañada por el primer teniente de alcalde, Javier Toquero, y la concejal Begoña García, que quisieron respaldar con su asistencia esta cita emblemática del calendario festivo local, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Esta iniciativa, organizada por la Ronda de Horche y la Ronda de Azuqueca y Gentes de Guadalajara, en colaboración con el Ayuntamiento de Guadalajara, lleva ya varios años rescatando la tradición de los mayos en Guadalajara con estas rondas "Desde el Carmen a la Antigua", que cantan la llegada de la primavera, a las mozas casaderas y a la Virgen.

Las rondas, que finalmente no se suspendieron, adaptaron su recorrido que se iniciaba a las diez de la noche, con bastante lluvia, a las desfavorables condiciones meteorológicas, reduciendo el itinerario previsto y buscando refugio bajo los soportales de las plazas por las que fueron pasando y seguidos por los paraguas del público.

Los cantos se sucedieron frente al convento del Carmen, en la Plaza del Concejo, la Plaza Mayor y culminaron en el Santuario de la Virgen de la Antigua, patrona de la ciudad. Uno de los momentos más especiales de la jornada tuvo lugar en la Plaza Mayor, donde la alcaldesa hizo entrega del tradicional ramo de flores a la maya homenajeada de este año, Montserrat Luengo, en representación de la Asociación Folklórica Wad-all-Hayara, que en 2025 celebra su 35 aniversario.

Esta agrupación, referente del folclore local, había protagonizado además durante la mañana su ya tradicional reto jotero en la Plaza Mayor. Un grupo de joteras acompañó, como es habitual, a las rondas durante todo el recorrido, aportando color y ritmo a la celebración.

También en la Plaza Mayor, y coincidiendo con la conmemoración del Día de Castilla, las rondas interpretaron el tema "Esperanza", del grupo Mester de Juglaría, en homenaje a los comuneros y como recuerdo a la historia y las raíces castellanas.

El acto concluyó en el Santuario de la Antigua con el canto colectivo del mayo a la patrona de Guadalajara y con un ambiente de convivencia entre participantes y asistentes, que compartieron la tradicional degustación de mantecados y moscatel, poniendo el broche final a una tarde marcada por la música, la tradición y el compromiso de la ciudad con su patrimonio cultural, incluso frente a las inclemencias del tiempo.