De la Rosa (CCOO) avisa al Gobierno de C-LM de que "criminalizar" es "la peor manera" de acercar posiciones en Geacam

TOLEDO, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario regional de CCOO, Paco de la Rosa, ha avisado este miércoles al Gobierno de Castilla-La Mancha que "criminalizar" es "la peor manera" de acercar posiciones en la Empresa Pública de Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha (Geacam).

"Cuando hablamos de una empresa que tiene un montón de trabajadores que se juegan la vida cuando toca jugársela, criminalizar es la peor receta", ha insistido De la Rosa a preguntas de los medios durante una rueda de prensa en Toledo.

El líder de CCOO considera que "nadie que ostente una responsabilidad política de alto nivel tiene que criminalizar a nadie", en referencia al consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, al tiempo que ha dejado claro que "no se puede criminalizar y ponerle nombre y apellidos a un conflicto laboral", en referencia al presidente del Comité Intercentros de Geacam, Manuel Amores, también del sindicato Comisiones Obreras.

"La culpa de un conflicto laboral nunca es de una persona. Un conflicto laboral siempre es fruto del desencuentro entre la empresa y los trabajadores pero no es fruto del desencuentro entre la empresa y un trabajador. El que piense que con eso se puede avanzar en el conflicto está en las antípodas de lo que yo pienso", ha abundado.

Sobre si el conflicto en Geacam tiene solución, el secretario regional de CCOO ha afirmado que "en esta vida todo tiene solución", salvo lo que dice el refrán, ha especificado, en relación a la muerte. Dicho esto, ha admitido que "es difícil" porque las posiciones no están cercanas, "pero eso no quiere decir que no estemos obligados todos a llegar a un acuerdo".

"Nosotros siempre hemos manifestado nuestra voluntad de diálogo y la vamos a manifestar hasta el último día", ha apuntado De la Rosa, quien ha advertido de que el sindicato lo que no va a hacer es renunciar a cuestiones que para ellos son muy importantes. "Eso lo tienen que entender la empresa pública y el Gobierno regional".

9 AÑOS SIN CONVENIO

Así, ha recordado que Geacam lleva 9 años sin convenio y "esa es una realidad incuestionable", al tiempo que ha asegurado que el sindicato no va permitir que haya una reducción sustancial de plantilla y va a exigir que haya un periodo de extinción suficiente para que la gente pueda estar preparada para apagar incendios cuando se produzcan porque "no sabemos cuándo se van a producir".