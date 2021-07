De la Rosa celebra que Calviño haya abierto la puerta a estudiar una subida del SMI en septiembre

TOLEDO, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO en Castilla-La Mancha, Paco de la Rosa, ha celebrado que la vicepresidenta y responsable de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, haya abierto la puerta a estudiar una subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en septiembre.

"Ayer tuvimos una buena noticia", ha sentenciado De la Rosa, quien ha dicho que incrementar el SMI es algo "esencial" también desde el punto de vista económico. "Calviño se ha convencido de que este país necesita recuperación y que esa recuperación pasa también por que el consumo se incremente", ha añadido.

A renglón seguido, ha comentado que el SMI "desgraciadamente" es un salario que va destinado esencialmente al consumo interno, por lo que ha enfatizado: "Blanco y en botella, incrementar el SMI supone incrementar el consumo e incrementar el consumo supone mejorar la economía del país y la economía de las empresas".

De la Rosa, de otro lado, ha dicho que queda una "asignatura pendiente" como es la reforma laboral que, a su juicio, ha marcado "un desequilibrio brutal entre los trabajadores y las empresas".

Es por ello que ha pedido su derogación, al menos los aspectos "más lesivos" de la reforma laboral. También ha recordado que hay que diseñar un estatuto de los trabajadores que se adapte a las nuevas realidades. "Este país necesita un gran consenso para avanzar hacia un futuro inexorable", ha sentenciado.

"Ojalá que otoño, en vez de ser caliente como siempre suele ser, sea un otoño en el que haya frutos", ha confiado.

CPFF Y CONFERENCIA DE PRESIDENTES

Preguntado por la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera y la Conferencia de Presidentes, Paco de la Rosa, ha afirmado que Gobierno y oposición de la región deben plantear que Castilla-La Mancha no quiere más derechos que nadie pero que tampoco quiere menos. "Quienes nos representan tienen que acercar la cara por nosotros y no pedir más que nadie pero no ser menos que nadie".