De la Rosa (CCOO) plantea que explotaciones agrícolas que no garanticen condiciones laborales dignas no cobren la PAC

Lamenta que empresarios se quejen de que nadie quiera trabajar mientras hay españoles que hacen campaña en la vendimia francesa



ALBACETE, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Comisiones Obreras en Castilla-La Mancha, Paco de la Rosa, ha planteado la posibilidad de que aquellos empresarios del sector primario que gestionen explotaciones agrícolas no puedan acceder a las distintas ayudas de la Política Agraria Común (PAC) en el caso de que no puedan garantizar unas condiciones laborales dignas para los trabajadores que desempeñen su labor en sus parcelas.

En una entrevista con Europa Press, De la Rosa ha puesto el acento en que el sector primario es "básico" para Castilla-La Mancha, pero en ocasiones representa, en términos generales, a una industria "bastante inmadura", con "los salarios más bajos de toda España" y con "bolsas de precariedad importantes" en la Comunidad Autónoma.

Abundando en la crítica, entiende que el escenario más "incumplidor" en la región en materia de precariedad laboral se da en este tipo de negocios.

Asegura el responsable castellanomanchego de CCOO que se incumplen "cuestiones básicas" en materia de "derechos o prevención", premisas por las que asegura no entender "cómo, sin pudor, las patronales agrarias dicen que es una vergüenza que no haya personas que no quieran trabajar en el campo", afirmación con la que a su juicio criminalizan a la clase trabajadora.

MEJORES CONDICIONES EN FRANCIA

De la Rosa argumenta además que en la tierra de Castilla-La Mancha, en muchas ocasiones, prestan servicio temporeros extranjeros, mientras que hay "muchos trabajadores de la región que de manera reiterada van a la vendimia francesa".

"¿Por qué un trabajador del campo se hace 600 kilómetros para irse a la vendimia francesa? ¿Puede tener que ver con las condiciones laborales? Diría que sí", sentencia De la Rosa, que pone el acento en que ya suman años "sin firmar el convenio del campo" en un territorio como Ciudad Real.

Con todo, añade que el Salario Mínimo Interprofesional ya está fijado en 1.080 euros y los empresarios "no quieren pagarlo" a los trabajadores del campo.

"Creo que en un sector tan importante como éste, tendríamos que ser más rigurosos, más serios", afirma el líder de Comisiones Obreras en la región, quien redunda en su sugerencia de que cobrar la PAC podría condicionarse a que las condiciones de trabajo lleguen a un mínimo.

"Es el único sector en el que denunciamos explotación laboral. Esto es algo insoportable. Para que nadie piense que criminalizamos al sector, éste tiene que sentarse y establecer reglas del juego para evitar que haya explotadores", finaliza.