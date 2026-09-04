Rosa Melchor anuncia que no será candidata a la Alcaldía de Alcázar de San Juan en 2027

La alcaldeda de Alcázar de San Juan, Rosa Melchor. - AY ALCÁZAR DE SAN JUAN

CIUDAD REAL 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Alcázar de San Juan, Rosa Melchor, ha anunciado a los vecinos y vecinas de la localidad que no volverá a presentar su candidatura a la Alcaldía en las elecciones municipales de 2027, durante el pregón con motivo de las Feria y Fiestas-

Melchor completará de esta manera la actual legislatura y cerrará el próximo año una etapa de tres mandatos consecutivos y cerca de doce años al frente del Ayuntamiento, después de acceder por primera vez a la Alcaldía en 2015 y renovar posteriormente la confianza de la ciudadanía en 2019 y 2023.

Rosa Melchor ha dejado claro este jueves que continuará ejerciendo plenamente sus responsabilidades hasta que finalice el actual mandato, ha informado el Consistorio en nota de prensa.

"Mi responsabilidad continúa intacta y así será hasta el último minuto en que tenga el honor de ser vuestra alcaldesa", ha afirmado, asegurando que todavía quedan proyectos que finalizar y compromisos que cumplir y que continuará trabajando hasta el último día con la misma dedicación que al comienzo de su etapa al frente del Ayuntamiento.