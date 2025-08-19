Rosa San Millán será la pregonera oficial de las Ferias y Fiestas de Guadalajara 2025. - AYUNTAMIENTO

GUADALAJARA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, ha anunciado este martes que la periodista y redactora jefe de GuadaTV Media, Rosa San Millán, será la encargada de pronunciar el pregón oficial de las Ferias y Fiestas de Guadalajara 2025, que tendrá lugar el sábado, 13 de septiembre, a las 20.00 horas, en el Teatro Auditorio Buero Vallejo.

Durante la presentación, la alcaldesa ha destacado "la profunda vinculación de Rosa San Millán con Guadalajara, su compromiso con el periodismo local y su capacidad para contar las historias que nos definen como ciudad".

Ha añadido, que "su mirada cercana, sensible y profesional es el reflejo de lo que somos y de lo que queremos celebrar en estas fiestas: nuestras raíces, nuestra gente y nuestra identidad".

Rosa San Millán, natural de León, es Licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, según ha informado el Consistorio alcarreño en nota de prensa. Desde hace 20 años vive y ejerce su profesión en Guadalajara.

Se define como amante del periodismo local, que descubrió la grandeza que esconden las historias de las personas anónimas que habitan la ciudad de Guadalajara, llena de rincones que explorar y por descubrir.

Tras realizar sus prácticas en RNE León, inició su andadura en el diario 'El Día de Guadalajara' y pronto dio el salto a Televisión Guadalajara, medio en el que continúa trabajando y donde ha desempeñado múltiples funciones y responsabilidades: desde la presentación de magazines e informativos, hasta la realización de entrevistas, debates y programas especiales.

Actualmente, es redactora jefe de GuadaTV Media y se define como "una persona multidisciplinar, autodidacta, con iniciativa y capacidad resolutiva, apasionada por las historias de las personas anónimas que construyen el día a día de esta ciudad".

Es, además, una gran conocedora de todos los eventos que conforman el programa festivo de Guadalajara, e identificada con las retransmisiones en directo como el chupinazo de las peñas, las carrozas, los encierros o el propio pregón.

"Aunque Rosa San Millán nació en León, allá por el año 1980, es una guadalajareña de adopción, periodista de reconocida trayectoria y profesional destacada de los medios de comunicación y una de las caras más conocidas y populares de la pequeña pantalla guadalajareña", ha afirmado Guarinos, destacvando que "desde hace dos décadas, vive Integrada en la vida local de Guadalajara, ciudad en la que ha visto nacer y crecer a sus dos hijos, Pilar y Ernesto, de cuatro y un año respectivamente, de los que disfruta cada día participando de todo tipo de actividades infantiles, que es lo que corresponde en estos momentos y teniendo en cuenta la edad de los más pequeños de la casa".

"Como ella misma dice, le gusta disfrutar de los 'suyos'. Apasionada de su trabajo, su profesionalidad, cercanía y profundo conocimiento de nuestra ciudad la convierte en la voz y embajadora perfecta para pregonar las Ferias y Fiestas de Guadalajara, haciendo del acto inaugural de las mismas un momento especial y esperado", ha señalado la alcaldesa.

Rosa San Millán recogerá el testigo de otra mujer, la teniente coronel Cristina Moreno, pregonera de las Ferias y Fiestas 2024.

"Agradezco a Rosa la responsabilidad y valentía de aceptar la difícil tarea de pregonar las ferias y fiestas de Guadalajara, y esperamos con entusiasmo el momento del pregón para dar el pistoletazo de salida a las fiestas de este año 2025", ha concluido la alcaldesa.

ACCESO AL ACTO Y RETIRADA DE INVITACIONES

El pregón de Rosa San Millán marcará el inicio oficial de unas Ferias y Fiestas que, como cada año, llenarán Guadalajara de diversión, tradición, música y convivencia.

El pregón de Ferias es un acto festivo de Guadalajara que toma carácter institucional y literario desde 1992 y que ha sido protagonizado por reconocidos periodistas, escritores, músicos, doctores y actores durante estas más de tres décadas, siendo los últimos pregoneros la teniente coronel Guardia Civil, Cristina Moreno, en 2024, y el Médico Pediatra, Alfonso Ortigado, en 2023.

Este acto está abierto al público, aunque con aforo limitado, siendo precisa la previa retirada de invitaciones, a partir del día 3 de septiembre, en las taquillas del Teatro Auditorio Antonio Buero Vallejo, de 10.30 a 12.30 horas y de 18.00 a 20.00 horas, con un máximo de 4 entradas por persona.